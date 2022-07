Leclerc moet in Boedapest strohalm grijpen om WK-spanning terug te brengen

Zijn emotionele en heftig overstuurde oerkreet over de boordradio zal alle Formule 1-jaaroverzichten halen. Het is hoogstwaarschijnlijk hét moment waarop Verstappen titelprolongatie in de schoot geworpen krijgt door zijn voornaamste rivaal.

Voor Verstappen was het alweer de zevende zege van 2022. Leclerc bleef steken op drie. Een week na de Franse spin heeft Leclerc het zichzelf nog steeds niet vergeven. "Als je op de limiet vecht, ligt een foutje altijd op de loer. En dat is wat me overkwam: ik ging te ver."

Titelkandidaat Leclerc hielp op circuit Paul Ricard een gouden kans om Max Verstappen te verslaan om zeep. Als raceleider verslikte hij zich in de snelle bocht Le Beausset. Een echec: Leclerc legde 25 WK-punten op een presenteerblad voor de regerend kampioen in de Formule 1, die het cadeau genadeloos in ontvangst nam.

Drie dagen dook hij onder in zijn huis in Monte Carlo. Charles Leclerc sloot zichzelf af voor de buitenwereld. Na de voor hem desastreus verlopen Grand Prix van Frankrijk liet de Ferrari-coureur alleen zijn moeder, zijn broers en een plukje boezemvrienden binnen. De sportschool was het enige dagelijkse uitje.

In Hongarije - waar dit weekend de laatste grand prix van de eerste seizoenshelft plaatsvindt - kan Leclerc de spanning in het WK enigszins terugbrengen. Eigenlijk is dat inmiddels een must: Verstappen heeft 63 WK-punten voorsprong. Een straatlengte.

Op de Hungaroring móét Leclerc terugslaan, anders dreigt het tweede deel van het Formule 1-jaar een formaliteit te worden. De Monegask beseft dat. "Tot nu toe heb ik hier geen geweldige resultaten neergezet. Het is tijd om dat recht te zetten."

Blik op de toekomst

"Ik arriveerde hier na een slechte race en een deprimerende week, maar ben nu weer relaxed", zei Leclerc bij aankomst in Boedapest. "Paul Ricard was een ramp, maar ik heb er een streep onder gezet. Eindeloos treuren en mijmeren helpt niet. Ik zat in de cockpit, het was mijn fout en het heeft me veel punten gekost. Er was niets mis met de auto. Zuur, maar het verleden is niet meer relevant. Ik moet door en de schouders eronder zetten. Vanaf nu kijk ik vooruit."

Leclerc weet dat een podiumfinish in Hongarije niet genoeg is. "Ik moet er dit weekend honderd procent uithalen en de race winnen. Ons doel is een 1-2: beide Red Bulls verslaan. Als dat lukt, beginnen we met een boost aan de zomervakantie. Dat geeft energie voor de laatste negen races. Dan ebt het slechte gevoel vanzelf een beetje weg."