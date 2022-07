Wekdienst 30/7: Pride Walk in Amsterdam • Bergetappe in de Tour de France

Wat heb je gemist?

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft nipt voor een nieuwe vuurwapenwet gestemd die de verkoop, productie en het bezit van sommige semiautomatische wapens zou verbieden.

Het wetsvoorstel haalde het in het Huis met de hakken over de sloot. De kans dat dat ook gebeurt in de Senaat, die zich er nu over moet buigen, is minimaal. De Democraten zouden in de Senaat zeker tien Republikeinen moeten overtuigen om de wet daar aangenomen te krijgen.

Semiautomatische wapens zijn in de VS gemakkelijk te verkrijgen en mede daardoor worden ze ook vaak gebruikt bij aanslagen op bijvoorbeeld scholen.

Ander nieuws uit de nacht:

Zelensky wil dat VS Rusland bestempelt als 'staatssponsor van terrorisme': De Oekraïense president vroeg hierom in een videoboodschap, naar aanleiding van de berichten over de raketaanval op een kamp met krijgsgevangenen in bezet gebied in de regio Donetsk. De benaming, die inhoudt dat Amerika sancties instelt, is nu door het State Department gegeven aan Syrië, Iran, Noord-Korea en Cuba.

Horloge van Hitler geveild voor ruim een miljoen dollar: Op het klokje dat naar verluidt ooit eigendom is geweest van Hitler, zijn een hakenkruis en de initialen AH gegraveerd. De koper van het uurwerk van het merk Huber is niet bekendgemaakt. Binnen de Joodse gemeenschap klonk voorafgaand aan de veiling kritiek op het veilinghuis in de Amerikaanse staat Maryland.

Levenslang voor Canadees die executievideo's maakte voor terreurbeweging IS: Mohammed Khalifa deed de voice-over in executievideo's en andere propagandafilmpjes. De Canadees werd in de VS veroordeeld. Het OM had 20 jaar geëist, de rechter wilde met de levenslange veroordeling het signaal afgeven om "geen rekruteringsmiddel" te worden.

En dan nog even dit:

In de VS zijn nieuwe plannen gepresenteerd om walvissen te beschermen. Vooral de bedreigde noordkapers sterven regelmatig door walvisnetten en aanvaringen met schepen. De National Oceanic and Atmospheric (NOAA) Administration stelt daarom voor om de snelheidsbeperkingen voor schepen flink uit te breiden.

Voor sommige gebieden aan de oostkust geldt voor een deel van de schepen al een maximum vaarsnelheid van 19 kilometer per uur. De NOAA wil dat de regels voor meer schepen gelden en ook het gebied uitbreiden. Naar verwachting leidt het voorstel binnenkort tot aanscherping van de regels.