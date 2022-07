Levenslang voor Canadees die executievideo's maakte voor terreurbeweging IS

Een Canadese jihadist die betrokken was bij de productie van executievideo's van terreurbeweging IS is in de Verenigde Staten veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. De terreurcel waarvoor hij Syrië werkte, was onder meer verantwoordelijk voor de onthoofdingsvideo van de Amerikaanse journalist James Foley.

De in Saudi-Arabië geboren Mohammed Khalifa (39) groeide op in Toronto, radicaliseerde online en vertrok in 2013 naar Syrië, waar hij zich aansloot bij de terreurgroep. Drie jaar geleden werd hij door Koerdische troepen gevangengenomen na een vuurgevecht. Hij werd vorig jaar uitgeleverd aan de Verenigde Staten.

'Rattenvanger van Hamelen'

Volgens de aanklager had Khalifa in zo'n vijftien propagandavideo's van IS de rol van verteller. In het Engels voorzag hij meerdere bloedige filmpjes van commentaar. Volgens de rechter had hij de rol van de "rattenvanger van Hamelen, die het deuntje blies" waarmee Engelstalige kijkers in de VS en Europa in aanraking werden gebracht met IS-propaganda.

De Canadees bekende eind vorig jaar schuldig te zijn aan het bieden van steun aan een terroristische organisatie. Hij gaf onder meer toe dat hij verantwoordelijk was voor de Engelse voice-over van de twee lange Flames of War-video's van IS, waarop onder meer te zien was dat Syrische militairen werden geëxecuteerd nadat ze hun eigen graf hadden gegraven.

Veroordeling is signaal aan anderen

Het Openbaar Ministerie had 20 jaar cel geëist. Khalifa's advocaat pleitten voor 20 jaar cel, omdat hij voor zover bekend enkel twee Syrische militairen had gedood en een vrouw en drie kinderen heeft. De rechter ging daar niet in mee.

De aanklagers benadrukten de effectiviteit van de propaganda van de terreurbeweging, die 40.000 tot 60.000 buitenlandse strijders naar Syrië wist te lokken. Khalifa had daar volgens het OM een grote rol in, doordat hij Engelstalig werk leverde voor video's, audio-uitingen van IS en het online tijdschrift van de terreurbeweging.

Met de levenslange veroordeling wil de rechter een signaal afgeven, vertelde hij. "Word geen rekruteringsmiddel voor IS of een andere terroristische organisatie."