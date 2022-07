Huis van Afgevaardigden VS stemt voor beperkingen semiautomatische wapens

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft nipt voor een nieuwe vuurwapenwet gestemd die de verkoop, productie en het bezit van sommige semiautomatische wapens zou verbieden. Het wetsvoorstel haalde het in het Huis met de hakken over de sloot. De kans dat dat ook gebeurt in de Senaat, die zich er nu over moet buigen, is minimaal.

In het Huis van Afgevaardigden waren er 217 stemmen voor het voorstel en 213 tegen. Vijf Democraten stemden tegen en twee Republikeinen voor. De Democraten zouden in de Senaat zeker tien Republikeinen moeten overtuigen om de wet daar aangenomen te krijgen.

De semiautomatische wapens werden in 1994 al eens verboden in de Verenigde Staten, maar die beperkingen verliepen tien jaar later. Sindsdien bleek de Amerikaanse politiek niet opgewassen tegen de sterke wapenlobby, waardoor de semiautomatische wapens tegenwoordig gemakkelijk te verkrijgen zijn en mede daardoor ook vaak gebruikt worden bij aanslagen op bijvoorbeeld scholen.

Republikeinen fel tegenstander

De Democratische voorzitter van het Huis, Nancy Pelosi, bracht het eerdere verbod voorafgaand aan de stemming nog even in herinnering. Ze zei dat het verbod eerder levens heeft gered.

President Biden drukte het Huis op het hart dat "de meerderheid van het Amerikaanse volk het eens is met deze door gezond verstand ingegeven stap". Hij riep de Senaat op om het wetsvoorstel snel goed te keuren "zodat ik de wet snel op mijn bureau heb liggen".

De Republikeinen toonden zich opnieuw fel tegenstander van de beperkingen. "Het is een poging om onze wapens af te pakken. Niets meer, niets minder", zei de Republikein Reschenthaler. "Een gewapend Amerika is een veilig en vrij Amerika", viel zijn collega-Republikein Clyde hem bij.

Texaanse basisschool

Afgelopen maand, kort na een bloedige schietpartij op een basisschool in Texas waarbij 21 doden vielen, nam het Amerikaanse Congres na weken onderhandelen nog een hervorming aan waarmee de federale wapenwetgeving wordt aangescherpt.

Dat wetsvoorstel maakte het onder meer mogelijk voor staten om uitgebreider antecedentenonderzoek te doen naar jongvolwassenen die een wapen willen kopen. Ook kunnen de autoriteiten hiermee de wapens afnemen van mensen die een gevaar voor zichzelf of anderen kunnen vormen.