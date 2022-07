Horloge van Hitler geveild voor ruim een miljoen dollar

Een horloge dat naar verluidt ooit eigendom is geweest van Adolf Hitler is in de Verenigde Staten geveild voor 1,1 miljoen dollar. Op het klokje van het merk Huber zijn een hakenkruis en de initialen AH gegraveerd. De koper van het uurwerk is niet bekendgemaakt.

Volgens het veilinghuis in de Amerikaanse staat Maryland, Alexander Historical Auctions, is de klok mogelijk cadeau gedaan aan Hitler voor zijn verjaardag in 1933, het jaar waarin hij Rijkskanselier werd van Duitsland. Rondom de swastika op de horlogekast zijn naast Hitlers geboortedatum ook de data van de verkiezingswinst van Hitlers NSDAP en zijn benoeming tot kanselier te lezen.

Het veilinghuis schrijft dat het horloge in mei 1945 is meegenomen door Franse militairen, bij de aanval op Hitlers buitenverblijf de Berghof op de Obersalzberg in Beieren. Daarna is het horloge volgens het veilinghuis meermaals doorverkocht.

Jurk van Eva Braun

Naast het horloge van Hitler gingen ook een jurk van Hitlers echtgenote Eva Braun, een halsband van haar hond en foto's van hoge nazi-functionarissen met handtekeningen onder de hamer. Ook een gele Jodenster werd geveild.

Binnen de Joodse gemeenschap klonk voorafgaand aan de veiling kritiek op Alexander Historical Auctions. Rabbijn Menachem Margoli van de Europees Joodse Associatie riep op om de veiling af te blazen.

"Deze veiling, bewust of onbewust, doet twee dingen: het geeft lucht aan mensen die idealiseren waar de nazi's voor stonden en het prikkelt kopers om hun gasten of naasten iets cadeau te doen wat eigendom was van een genocidale moordenaar en zijn volgers", aldus Margoli.

'Geschiedenis bewaren'

Het veilinghuis wees de kritiek van de hand. Tegenover Duitse media liet Alexander Historical Auctions weten dat het de bedoeling was om met de veiling historische stukken veilig te stellen, en dat veel van dit soort spullen uiteindelijk terechtkomen bij verzamelaars en musea. "Of het nou goede of slechte geschiedenis is, het moet bewaard worden. Als we historische stukken vernietigen, is er geen bewijs dat het ooit is gebeurd."

Margoli was niet overtuigd: "Het spreekt voor zich dat de lessen van de geschiedenis geleerd moeten worden, en echte nazimemorabilia horen in musea of onderzoeksinstituten thuis. Dat geldt overduidelijk niet voor de spullen die je nu verkoopt."