Zelensky wil dat VS Rusland bestempelt als 'staatssponsor van terrorisme'

De Oekraïense president Zelensky roept de Verenigde Staten op om Rusland officieel te bestempelen als "staatssponsor van terrorisme", een titel die nu enkel is gegeven aan Syrië, Iran, Noord-Korea en Cuba. In een videoboodschap vroeg Zelensky hierom, naar aanleiding van de berichten over de raketaanval op een kamp met krijgsgevangenen in bezet gebied in de regio Donetsk.

"Er is voldoende bewijs dat dit een geplande misdaad was", vindt Zelensky, die Rusland "de grootste bron van terrorisme ter wereld" noemt. "Ik doe een speciaal beroep op de Verenigde Staten. Een besluit is nodig en wel nu."

Zelensky zegt dat Rusland met de aanval tientallen krijgsgevangenen heeft vermoord. "Dit is een verdere bevestiging dat Rusland een terroristische staat is", aldus de Oekraïense leider in zijn dagelijkse videoboodschap op Telegram. Hij spreekt van een opzettelijke oorlogsmisdaad door Rusland, waarvoor volgens hem vergelding moet komen.

EU veroordeelt aanval op krijgsgevangenen

Rusland wijst de vinger juist naar Oekraïne. De Russen zeggen dat Oekraïne de plek waar de krijgsgevangenen zaten, heeft beschoten met een HIMARS-wapensysteem dat door de Verenigde Staten is geleverd. Oekraïne bestrijdt die lezing. Het Oekraïense ministerie van Defensie zegt dat huurlingen van de Russische Wagner Group verantwoordelijk waren.

De Oekraïense president lijkt wat bijval te krijgen van de Europese Unie. "Volgens de berichten heeft Rusland tientallen Oekraïense oorlogsmisdadigers gedood in Olenivka, in het oosten van Oekraïne. Onder hen waren ook troepen die de Azovstalfabriek in Marioepol hebben verdedigd, die zich hadden overgegeven aan Rusland", schrijft EU-buitenlandchef Borrell in een schriftelijke verklaring.

Deze militairen waren volgens de hoogste diplomaat van de Europese Unie geregistreerd bij het Rode Kruis. Rusland had daarom volgens het internationaal oorlogsrecht de plicht om deze krijgsgevangenen te beschermen. Borrell benadrukt dat dit soort "inhumane, barbaarse daden" neerkomen op ernstige schendingen van de Geneefse conventies en dat het oorlogsmisdaden zijn.

Castratie op video

De EU-buitenlandchef benadrukt dat de plegers van oorlogsmisdaden, ook als die op regeringsniveau betrokken waren, verantwoordelijk zullen worden gehouden. "De Europese Unie ondersteunt actief alle maatregelen die ervoor zorgen dat verantwoording wordt afgelegd voor mensenrechtenschendingen en schendingen van het internationaal oorlogsrecht."

Als bewijs van een ernstige schending van het internationaal humanitair recht noemt Borrell verder "verschrikkelijk videomateriaal dat is gedeeld in pro-Kremlinkringen op sociale media". Hij heeft het over beelden waarop is te zien dat Russische militairen "een verschrikkelijke gruweldaad" plegen tegen een Oekraïense krijgsgevangene.

Onduidelijk is waar Borrell precies op doelt. Mogelijk verwijst hij naar - ongeverifieerd - videomateriaal van een Oekraïense gevangene die wordt gecastreerd door een Russische militair. Internationale media, waaronder The Guardian, schreven daar gisteren over. Onder andere een Bellingcat-onderzoeker zei tegen de Britse krant dat het erop lijkt dat de gruwelijke beelden echt zijn.