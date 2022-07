COA: 'Als gemeenten niet vrijwillig asielopvang bieden, is dwang de enige optie'

Te weinig plekken, te weinig personeel, de opvang van asielzoekers piept en kraakt. Volgens het NRC staat het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) door de hoge druk zelfs op instorten. Het is crisis, zegt bestuurslid Joeri Kapteijns tegen Nieuwsuur, en niet genoeg gemeenten komen over de brug met opvangplekken. "Als dat niet vrijwillig gebeurt, dan vrees ik dat dwang de enige optie is", zegt hij.

Al lang is de grote vraag: welke gemeenten zijn bereid asielzoekers op te vangen? "We zijn al lang met veel gemeenten in gesprek, maar het duurt te lang", zegt Kapteijns. "Een aantal gemeenten werkt mee, maar een groot aantal gemeenten niet. We hebben een akkoord van gemeenten nodig, want het is acuut. Het moet snel om in de loop van het jaar die locaties te kunnen openen."

NRC meldde vanochtend op basis van eigen onderzoek dat het COA "op instorten" staat. In Ter Apel vallen veel medewerkers uit, en ook op andere locaties van het COA is het verzuim hoog. Daarnaast zijn er nog zo'n duizend openstaande vacatures.

"Het is echt crisis", zegt Kapteijns. "Dat zie je in Ter Apel. Het heeft een enorme impact op de asielzoekers daar, en ook op onze medewerkers. Dat kunnen we niet volhouden. We hebben al een paar dagen gehad dat het hek dicht moet, dan moeten mensen buiten wachten."