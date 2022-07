Zangeres Kelis boos na lancering nieuw album Beyoncé: 'Mijn sample gebruikt'

Zangeres Kelis is boos op haar collega-zangeres Beyoncé. Op het nieuwe album van de Amerikaanse wereldster, Renaissance, zou een sample van Kelis te horen zijn en dat was vooraf niet overlegd met haar.

Het gaat om een sample van het Kelis-nummer Get Along With You, dat te horen is in het nummer Energy op het nieuwe album van Beyoncé. Een fanpagina van Kelis deelde de observatie gisteren.

Kelis zegt op Instagram geschokt te zijn "door het gebrek aan respect". Maar ze is vooral boos vanwege het feit dat Beyoncé haar niet eerder op de hoogte had gesteld, schrijft ze. "Ik kwam hier op hetzelfde moment achter als iedereen. We hebben elkaar ontmoet, we kennen elkaar. Het is niet zo moeilijk om contact met me te zoeken", zegt de zangeres.

Het nummer waaruit een sample gebruikt zou zijn: