BMX'er Baauw breekt in laatste training haar duim en moet WK laten schieten

Het was de zilverenmedaillewinnaar van het WK vorig jaar wel toegestaan mee te doen met een gebroken duim. "Ik baal er enorm van, ik voelde me sterk en klaar om hier in Nantes het beste van mezelf te laten zien."

"Helaas is de pijn zo ondragelijk dat ik niet kan rijden. De kracht in mijn hand is verre van wat het moet zijn, daarom heb ik besloten niet mee te doen", zegt Baauw op haar sociale media.

In 2018 in Bakoe won Baauw nog brons, een jaar later in het Hollandse Zolder werd ze vierde. Vorige zomer debuteerde Baauw op de Olympische Spelen, waar ze in de halve finales strandde.

Dat ze vorig jaar op de baan van Papendal het zilver pakte was een flinke opsteker voor de BMX'er. "Daar ben ik heel blij mee. De Spelen waren toch wel een teleurstelling voor mij en dat je dan nu tweede wordt op een WK: dat is een mooie opsteker. Nu ben ik tweede van de wereld en dat is gewoon supergoed!", reageerde Baauw na afloop.

'Go Dutchies!'

De zusjes Smulders, Laura en Merel, doen wel mee aan het WK in Nantes dit weekend. Ook zonder de aanwezigheid van Baauw krijgen ze de volle steun. "Go get them Dutchies!", schrijft Baauw. "Ik juich voor jullie vanaf de zijlijn dit weekend."

Baauw moet naar eigen zeggen waarschijnlijk een operatie ondergaan en gaat zich daarna richten op de wereldbekerwedstrijd in Colombia begin oktober.