Zeldzame nederlaag voor Swiatek bij WTA-toernooi op eigen bodem

Iga Swiatek is op het toernooi van Warschau in de kwartfinales gestrand. De Poolse nummer één van de wereld boog op het gravel in haar geboortestad voor Caroline Garcia: 1-6, 6-1, 4-6.

Na twee eenzijdige sets, brak de Franse Garcia Swiatek op 4-3 in de derde set. Swiatek brak terug, maar ook Garcia - nummer 45 op de wereldranglijst - bleek nog een break in petto te hebben. Het is voor Swiatek haar eerste nederlaag op gravel sinds 9 juni 2021.

Dit jaar had ze alle achttien vorige duels op gravel gewonnen, waarmee ze de titel greep op Roland Garros en in Stuttgart en Rome. Begin deze maand verloor ze op het gras van Wimbledon na 37 zeges op rij (alle ondergronden) van Alizé Cornet uit Frankrijk.