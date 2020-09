Gestolen auto's en motorblokken in loods in Limburg in beslag genomen

In een loods in Roggel in Limburg heeft de politie een tiental gestolen auto's gevonden. De voertuigen zijn in beslag genomen en afgevoerd.

In de loods aan de Schansdijk stonden verschillende personenauto's. Uit onderzoek bleek dat in ieder geval negen daarvan waren gestolen. Van twee auto's kon de herkomst niet worden vastgesteld. Ook vond de politie een partij motorblokken, afkomstig van nieuwe auto's.

De eigenaar van de loods was al eerder aangehouden op verdenking van heling van twee andere voertuigen, schrijft de regionale omroep 1Limburg.