Eerste gesprek Blinken-Lavrov sinds Russische inval in Oekraïne

Voor het eerst sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne hebben de Verenigde Staten direct contact gehad met Rusland. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken sprak telefonisch met zijn ambtgenoot Lavrov, onder meer over die oorlog. Ook werd er gepraat over een mogelijke gevangenenruil.

Volgens Blinken was het een "openhartig en direct gesprek." Persbureau AP schrijft dat Blinken tegen Lavrov heeft gezegd dat de wereld nooit enige Russische annexatie van Oekraïens grondgebied zal erkennen. Volgens het Russische staatspersbureau RIA Novosti benadrukte Lavrov dat Rusland alle doelen van de "speciale militaire operatie" zal behalen. Westerse wapenleveranties aan Oekraïne zullen het conflict volgens Lavrov alleen maar langer laten duren en tot meer slachtoffers leiden.

Graan

Blinken benadrukte verder bij Lavrov dat Rusland zich aan de afspraken moet houden over de graandeal, die een week geleden werd gesloten. Door de oorlog konden lange tijd geen Oekraïense schepen met graan uitvaren. Wereldwijd is daardoor een tekort aan graan ontstaan. Volgens Lavrov zijn het juist de Amerikaanse sancties die een negatief effect hebben op de wereldwijde voedselvoorziening.

Vandaag bracht de Oekraïense president Zelensky een onaangekondigd bezoek aan de haven van Tsjornomorsk. In die haven ligt een schip met graan klaar voor vertrek. Het moet de eerste lading graan worden die vertrekt sinds de graandeal werd gesloten. Zelensky benadrukte dat het voor Oekraïne belangrijk is dat het land garant staat voor de wereldwijde voedselvoorziening.

Gevangenenruil

Het gesprek tussen de twee ministers ging daarnaast over een mogelijke gevangenenruil. Eerder deze week vroeg de VS aan Rusland twee Amerikaanse gevangenen vrij te laten.

Het gaat daarbij om basketbalspeelster Brittney Griner, die in februari werd aangehouden op verdenking van drugsbezit, en ex-marinier Paul Whelan, die werd veroordeeld voor spionage. In ruil voor hun vrijlating zou Amerika hebben voorgesteld om de veroordeelde Russische wapenhandelaar Viktor Bout vrij te laten.

Hoe Lavrov heeft gereageerd op dit voorstel is niet bekend. Volgens het Russische staatspersbureau RIA Novosti heeft Lavrov Blinken wel opgedragen niet meer via de media te speculeren over een mogelijke gevangenenruil. In een verklaring in handen van het persbureau staat dat "van Russische zijde is aangeraden terug te keren naar een professionele modus, in de vorm van stille diplomatie".