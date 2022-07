Feyenoord bevestigt komst van Mexicaanse spits Giménez

Santiago Giménez is definitief van Feyenoord. De 21-jarige Mexicaan tekende een contract tot medio 2026 en daarmee heeft Feyenoord de beoogde nieuwe spits binnen. Giménez komt over van CD Cruz Azul.

De komst van Giménez hing al even in de lucht, omdat de spits via Twitter verslag deed van zijn reis naar Rotterdam. De aanvaller werd geboren in Buenos Aires en groeide op in Mexico. Hij doorliep de jeugdopleiding van Cruz Azul en debuteerde op 18-jarige leeftijd in het eerste. In meer dan 100 officiële wedstrijden was hij goed voor 20 doelpunten en 11 assists. De spits is de eerste Mexicaan in het shirt van Feyenoord.