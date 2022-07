Extra maatregelen op komst voor bescherming walvissen voor oostkust VS

Om walvissen voor de oostkust van de VS te beschermen tegen aanvaringen met schepen, heeft de National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) voorgesteld om de snelheidsbeperking voor schepen daar uit te breiden naar een veel groter gebied.

Het voorstel van het overheidsagentschap voor meteorologie en oceanografie is met name bedoeld om de noordkaper te beschermen. Deze walvissoort wordt ernstig met uitsterven bedreigd. Aanvaringen en los drijvende visnetten zijn de twee grootste doodsoorzaken bij noordkaperwalvissen. Naar verwachting leidt het voorstel binnenkort tot een aanscherping van de regels.

Voor sommige gebieden aan de oostkust geldt al een maximum vaarsnelheid van 19 kilometer per uur. Boten tussen de 10 en 20 meter hoeven zich daar nu nog niet aan te houden, maar als het aan de NOAA ligt moeten ook zij voortaan langzamer varen. En niet alleen moeten de zones waar de maximumsnelheid geldt worden uitgebreid; als de walvissen buiten die zones komen, dan moet de NOAA de mogelijkheid krijgen om de zones nog verder uit te breiden. Dat is "essentieel om de aanhoudende achteruitgang van de walvispopulatie te stoppen", stelt het agentschap.

Opwarming van de aarde

Ooit waren er grote aantallen noordkapers in de oceaan voor de oostkust van de VS. Hun populatie kelderde als gevolg van de commerciële walvisvangst, generaties geleden. Hoewel ze al tientallen jaren worden beschermd onder de Endangered Species Act herstelt de populatie maar langzaam. Er leven nog zo'n 350 noordkapers in de oceanen.

Door de opwarming van de aarde zwemmen de dieren naar nieuwe wateren op zoek naar voedsel, stelden wetenschappers vast. Ze zijn daardoor kwetsbaarder voor aanvaringen omdat in die gebieden op hoge snelheid wordt gevaren. ook milieuorganisaties zeggen dat het daarom juist nu belangrijk is dat de walvissen beter beschermd worden.

Uit cijfers van de NOAA blijkt dat er in de afgelopen vijf jaar zeker 34 noordkapers zijn omgekomen. De meeste dieren stierven door aanvaringen met schepen, of omdat ze vastzaten in visnetten. In diezelfde periode zijn nog eens zeventien walvissen geteld met ernstige verwondingen door menselijk toedoen.

"Dit voorstel is een stap in de goede richting, maar het zal geen enkele walvis helpen totdat het daadwerkelijk is doorgevoerd", zegt de advocaat van een Amerikaanse milieugroep tegen persbureau AP.

'Er kan altijd meer gedaan worden'

De scheepvaartindustrie verwachtte de aanscherping van de regels al. Ook daar wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met de bescherming van de dieren, zegt de International Chamber of Shipping, die een groot deel van de wereldwijde koopvaardijvloot vertegenwoordigt.

"De scheepvaartindustrie neemt de bescherming van walvissen serieus en heeft maatregelen genomen zoals langzamer varen en de keuze voor afwijkende routes", zegt de directeur van de brancheorganisatie.

Hij stelt dat schepen zich houden aan de snelheidsbeperkingen in de zones waar dat verplicht is. Wel erkent hij dat er altijd meer gedaan kan worden.

Vorig jaar sleepte een Panamees schip een vinvis mee in de sluizen van Terneuzen: