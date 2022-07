PSV'er Madueke maanden aan de kant met ernstige enkelblessure

Een zware tegenslag voor PSV aan de vooravond van het nieuwe seizoen. Aanvaller Noni Madueke heeft na een botsing op de training een ernstige enkelblessure opgelopen, zo meldt de Eindhovense club. Mogelijk staat de Brit tot het einde van de eerste seizoenshelft (tot half november) aan de kant.

Madueke was afgelopen seizoen, het jaar na zijn grote doorbraak bij PSV, vaak geblesseerd. Toen moest hij door spierblessures meerdere wedstrijden missen. Madueke speelde slechts 18 eredivisiewedstrijden, waarin hij 3 keer scoorde. Het seizoen ervoor was hij in 24 eredivisieduels 7 keer trefzeker.

Voor PSV begint het seizoen zaterdag met de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen Ajax. Madueke was in het team van de nieuwe trainer Ruud van Nistelrooij de man rechts naast spits Luuk de Jong.