'Sommige bedrijven slaan plank mis met reclamecampagne rond Pride'

In de aanloop naar Pride in Amsterdam, het grootste lhbti-evenement in Nederland dat morgen begint, prijken er weer regenboogvlaggen in etalages, hangt er regenboogkleding in de winkelrekken en steken bedrijven op sociale media de lhbti-gemeenschap een hart onder de riem. Lhbti'ers kijken kritisch naar de plotselinge sympathiebetuigingen. "Ongeveer twintig jaar geleden zag je in Nederland dat bedrijven en merken begonnen met het uitdragen van de regenboogvlag in reclame-uitingen tijdens Pride. Die bedrijven en merken staken toen echt hun nek uit", zegt Carolien Nieuweboer van reclamebureau Boomerang. Maar Nieuweboer vindt dat de tijd nu voorbij is om alleen met een regenbooglogo goede sier te maken. Het reclamebureau roept met de campagne #PrideIsNotAnAd bedrijven op om meer te doen en om te stoppen met het gebruiken van Pride als marketingmogelijkheid. "Je moet als bedrijf de daad bij het woord voegen", zegt ook COC-woordvoerder Philip Tijsma. Als goed voorbeeld noemt hij winkelketen Hema die regenbooglogo's op kleding zet, maar daarnaast ook een lhbti-vriendelijk beleid voert op de werkvloer en de winst van deze kledinglijn afdraagt aan lhbti-doelen. Zeker het feit dat sommige grote bedrijven winst maken op Pride- of regenboogproducten ligt bij veel leden van de lhbti-gemeenschap gevoelig. Daar is het sentiment onder meer dat er dan geld wordt verdiend over de rug van een minderheidsgroep.

Quote Een regenbooglogo een keer per jaar op een product zetten is geen steunbetuiging. Het is marketing. Matt Bernstein, Amerikaanse influencer en activist

Op Instagram spreekt influencer Matt Bernstein zich er regelmatig over uit. De Amerikaan heeft meer dan 1 miljoen volgers en noemt in zijn posts bedrijven die het in zijn ogen fout doen. "Een regenbooglogo een keer per jaar op een product zetten is geen steunbetuiging, het is marketing", schrijft hij. Bernstein noemt bijvoorbeeld het Amerikaanse telecombedrijf AT&T. Dat bedrijf betuigt tijdens de jaarlijkse Pride Month in de VS steun aan de lhbti-gemeenschap. Op andere momenten doneert het bedrijf echter geld aan Amerikaanse politici die in hun staat achter wetgeving staan waarmee lhbti-rechten worden ingeperkt.

Pinkwashing De campagne van AT&T is een extreem voorbeeld van het zogenoemde pinkwashing of rainbowwashing. Hiermee wordt verwezen naar het fenomeen dat bedrijven (intern) niets of weinig doen voor lhbti-rechten, maar dat maskeren of zich in de kijker spelen met een positieve lhbti-campagne of door het gebruik van de regenboogvlag.