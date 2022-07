Bronnen bij #ophef over de Pfizer Papers

Nieuwsuur analyseerde met de tool TwitterTap hoe vaak de volgende termen (zowel met als zonder spaties) van 1-1-2022 tot 26-6-2022 zijn gebruikt op Nederlandstalig Twitter: #pfizerpapers

#pfizerdocuments

#pfizerdocs

#pfizerdocumenten

#pfizergate We verzamelden zo 9.803 originele tweets (excl. retweets). We keken naar de meest gedeelde en gelikete tweets én naar de invloedrijkste accounts in het discours. Dat blijkt gedreven door niet-geverifieerde accounts. We vonden geen enkele tweet met meer dan 99 retweets van twitteraars met een blauw vinkje. De meest populaire tweets zijn 6 mei verzonden. Dit in navolging van berichtgeving in de VS waar rechtse influencers dan ook erg actief zijn rond het thema nadat nieuwe Pfizer Papers werden gepubliceerd. Ook begin maart veroorzaken nieuwe publicaties een piek. Ook bekeken we hoe vaak en wanneer de hashtags trending waren. In totaal 15 keer. Verder analyseerden we welke 40 hashtags vaak werden gebruikt in combinatie met #Pfizerpapers. Naast varianten op de term komen we in de top 10 ook #Rutte, #WEF en #oversterfte tegen. Op Facebook keken we met de tool CrowdTangle op openbare Nederlandse pagina's en geverifieerde profielen. We rangschikten 180 gevonden posts aan de hand van het aantal interacties. Vervolgens analyseerden we de populairste posts in die lijst. De meest actieve groep is De Corona Middenweg die verantwoordelijk is voor ruim 10 procent van alle populaire berichten. We keken ook naar artikelen en websites waar in populaire posts naar werd gelinkt, zoals de site Dissident One. De piek van de #ophef rond de Pfizerpapers ligt op Facebook op 16 mei. Op Instagram is het discours rond de Pfizerpapers verwaarloosbaar klein: 3 posts (waarvan twee door Blckbx) en 712 interacties.

Online geraadpleegde bronnen De inhoud van onze video over de Pfizer Papers hebben we veel online bronnen geraadpleegd. In het uitgewerkte script hieronder vind je de linkjes naar de pagina's waarop we onze uitspraken hebben gebaseerd.

Wederhoor (medisch) deskundigen Naast bronnen op het internet legden we ook enkele claims voor aan deskundigen. De antwoorden die we van hen kregen zijn hieronder uitgewerkt.

Over de 12%-claim: Jan Willem de Heer, woordvoerder Pfizer: "Deze deelnemers aan de 'pivotal'/hoofd-studie hadden symptomen die erop zouden kunnen wijzen dat ze een SARS-CoV-2-virusinfectie hadden: ze werden daarom gecategoriseerd als 'Suspected but unconfirmed'.

Vervolgens werden ze getest, zoals beschreven in het onderzoeksprotocol maar zijn negatief bevonden. Suspected but unconfirmed betekent dus niet (zoals werd aangenomen) dat het onbevestigde positieve gevallen waren. De claim van 12% vaccin-effectiviteit (VE) is daarom onjuist en is al eerder ontkracht, omdat de extra 3.410 personen die in deze berekening zijn opgenomen, geen SARS-CoV2 hadden en konden worden uitgesloten van de uiteindelijke VE-berekening." Marc Bonten, hoogleraar microbiologie "De claim dat de vaccineffectiviteit maar 12% was in de testfase is complete onzin. In het studieprotocol is vastgelegd waaraan voldaan moet worden voor een primair eindpunt; dat is een combinatie van klachten plus een positieve PCR. Gedurende zo'n studie wil je zo snel mogelijk een conclusie kunnen trekken, dus wil je z.s.m. primaire eindpunten hebben. Dus ga je bij iedereen die klachten heeft een PCR-test proberen af te nemen, want indien positief heb je een primair eindpunt. Vooraf is al vastgelegd dat er bij een bepaald aantal primaire eindpunten door een onafhankelijke commissie (DSMB) gekeken wordt hoe die eindpunten verdeeld zijn over de groep met vaccin en die met placebo. Niemand weet of een deelnemer een vaccin of placebo heeft gehad (dubbel-blind), en als een PCR ten onrechte negatief was (dat kan), dan is er geen reden om aan te nemen dat dat alleen bij vaccin-ontvangers heeft plaatsgevonden. De berekende effectiviteit van 12% is voor 'klachten die aanleiding hebben gegeven tot het verrichten van een PCR-test', niet voor de effectiviteit van het vaccin. Het feit dat ze 'unconfirmed' zijn, betekent dat er geen positieve test was. Anders waren ze namelijk 'confirmed' geweest en hadden ze als eindpunt geteld. Hoe sneller je een vooraf vastgesteld aantal eindpunten hebt, hoe sneller je weet of het vaccin bescherming biedt. Het is in het belang van iedereen (Pfizer en deelnemers) om z.s.m. uitsluitsel te hebben, dus er is geen enkele intentie om iemand met klachten ongegrond 'unconfirmed' te hebben. Doordat de studie dubbel-blind was, was er ook geen mogelijkheid om te frauderen." Rogier Sanders, hoogleraar virologie "Er staat correct in de link dat 'suspected and unconfirmed' gaat over mensen die één (!) of meerdere symptomen hadden die zouden kunnen duiden op een corona infectie ('fever, cough, shortness of breath, chills, muscle pain, sore throat, loss of taste/smell, diarrhea, and vomiting'), maar die daarna negatief zijn getest in een pcr-test. Deze symptomen komen natuurlijk best vaak voor, zeker als het om slechts een van de symptomen gaat. Daarom zijn er best veel mensen op basis van zulke symptomen verder onderzocht met een pcr-test. Het trial protocol was daar (terecht) heel strikt in. Uit de pcr- test bleek echter dat ze geen corona infectie hadden, dus 'suspected and unconfirmed'. Het is dus helemaal verkeerd om deze mee te nemen in de VE-analyse. Immers deze mensen hadden geen corona-infectie." Frits Rosendaal, hoogleraar epidemiologie "De blogger rekent met haar sommetje de vaccineffectiviteit uit voor 'suspected but unconfirmed (SBU). Daar is het maar een beetje effectief tegen (dat sommetje op zich klopt). Maar, het vaccin is niet bedoeld om te beschermen tegen de ziekteverschijnselen in de SBU-groep, maar voor Covid. Zij neemt aan dat al die mensen Covid hadden, maar dat is niet zo: het waren er hoogstens een deel, en volgens Pfizer zelfs nul. Stel dat vaccin werkt tegen Covid, maar niet tegen griep, en je kijkt naar het krijgen van griep, tja, dan vind je nul effectiviteit. Je ziet duidelijk meer van die ' suspected but unconfirmed' (SBU) gevallen in de placebogroep, dus vaccinatie beschermt (ook) tegen SBU. Dat dat effect niet superhoog is, is logisch, want SBU zal een deel mensen met Covid-19 zijn geweest, en een deel met wat anders. Die SBU is minder in de vaccin- dan de placebogroep, ook daaraan zie je dat het vaccin daar tegen beschermt. Het vaccin is om tegen Covid te beschermen, dus als je dan ziet dat het beschermt tegen SBU, moet een deel daarvan Covid zijn geweest. Dat was ook de gedachte: suspected, maar niet bevestigd.

Als Pfizer dan zegt dat ze allemaal negatief waren, dan was het dus iets anders, zeg griep, en dan zijn er drie mogelijkheden 1. Ze hadden wel (voor een deel) Covid, en zijn negatief geworden daarna 2. Vaccin beschermt tegen griep 3. Het verschil is toeval. Ik denk nog steeds 1, maar hoe dan ook is dit niets ergs. Stel 20 procent van SBU had Covid, en 80 procent griep. Zelfs als vaccin 100 procent effectief is tegen Covid, zal dat alleen die 20/100 helpen, en niet de andere 80/100 met griep. De effectiviteit voor SBU wordt dan erg verdund. Je zou in beide groepen 100 mensen met SBU krijgen. SBU is 20 Covid, maar merendeel iets anders. In placebogroep doet placebo niks, dus 100 SBU. In vaccingroep doet vaccin niks tegen de 80 met griep, maar die 20 met COVID krijgen het nu niet, althans met echte VE van 90 procent, krijgen 18 van de 20 het niet, en 2 wel (VE is nl 90 procent in mijn voorbeeld, je kunt het herhalen met 95). Eindresultaat voor SBU: 100 in placebogroep, en 82 in vaccingroep. VE is dan 1-82/100 * 100 is 18 procent. Je kunt dus alles prima uitleggen met de gedachte dat van SBU een klein deel COVID had. Natuurlijk is wat Pfizer deed beter: kijk alleen naar bevestigde Covid, en dan vind je 95 procent. Allerlei mensen erbij tellen die wat anders hadden, is onzinnig. Dus, misschien maak ik het nodeloos ingewikkeld door te proberen te verklaren waarom er meer SBU in de controlegroep is dan de vaccingroep, maar het kan ook simpel: tel bevestigde Covid in beide groepen en je vindt 95%. Ga er van alles bijtellen, en je verdunt het (ze hadden ook auto ongelukken en astma kunnen meetellen, en nog meer waar het vaccin niet tegen werkt, en het verdunt steeds meer)." Marc Veldhoen, hoogleraar immunologie "De expertise die nodig is om data goed te interpreteren komt van mensen die begrijpen hoe een fase 3 trial werkt en epidemiologen. Als de claim van 12% waar zou zijn, dan was dit een serieus probleem, maar gelukkig is dat niet zo. Daarnaast lijkt de claim niet eens gebaseerd te zijn op de Pfizer documenten, maar op een FDA update die al een jaar online stond De berekening van 12% is geheel gebaseerd op de aanname dat "suspected but not confirmed Covid-19 cases" ook echt COVID-19 hadden. Deze traden binnen 7 dagen na vaccinatie op, en bij de afgesproken definitie is het geen COVID-19. Het protocol stelt op pagina 94: "A diagnosis of COVID-19; Fever; New or increased cough; New or increased shortness of breath; Chills; New or increased muscle pain; New loss of taste/smell; Sore throat; Diarrhea; Vomiting." Mensen met deze klachten werden gevraagd (zie ook pagina 95) om een COVID19 test te doen. Van alle mensen getest waren er 8 positief in de vaccine groep en 162 in de placebogroep; dat is waar 95% vandaan komt. Al waren er 3410 mensen met mogelijke symptomen, die mensen testten PCR negatief. Dit is gemeld als "unconfirmed", maar dat betekent in klinische taal; geen SARS-CoV-2 infectie. "The only time the idea of "suspected" is used in the protocol is in the context of determining when a unplanned potential COVID-illness visit should be scheduled to give a SARS-CoV-2 PCR test based on reported symptoms. As described in Section 8.13, page 93/146, of the protocol, they did this by instructing subjects to immediately contact the site to set up an unplanned potential COVID-illness visit, ideally within 3 days, if they experienced any of the following symptoms anew that COULD indicate potential COVID-19: fever, cough, shortness of breath, chills, muscle pain, sore throat, loss of taste/smell, diarrhea, and vomiting. Anyone reporting one of these symptoms is a "suspected" COVID-19 case who is to report for an unplanned clinical visit to determine whether it meets the COVID-19 case definition or not." De schrijver van de '12% post' is het niet met Pfizer eens en beweert dat de PCR- test te veel cycli heeft (wat niks uitmaakt) en 97% van de positieve testen daarom vals positieve testen zijn. Dit is geheel incorrect als je begrijpt hoe een probe-based qRT-PCR werkt.