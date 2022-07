Schreuder kiest voor Gorter op doel tegen PSV, Van Nistelrooij heeft eerste puzzel gelegd

De 22-jarige Gorter kwam vorig jaar over van Go Ahead Eagles en speelde zijn wedstrijden doorgaans voor Jong Ajax. Hij deed ook al een keer mee met het eerste in de KNVB-beker en in de laatste competitiewedstrijd tegen Vitesse. Deze voorbereiding kreeg hij door blessures van Remko Pasveer (38), die zaterdag op de bank zit, en Maarten Stekelenburg (39) veel speeltijd.

Een keuze voor het hele seizoen is het nog niet, maar Jay Gorter krijgt zaterdag in de strijd om de Johan Cruijff Schaal een kans onder de lat bij Ajax. "We hebben drie prima keepers, twee oudere en één jonge met potentie", lichtte Ajax-coach Alfred Schreuder toe. "Jay heeft een prima voorbereiding gedraaid. Hij start morgen. Daarna zien we wel weer."

Met de naam van Gorter openbaarde Schreuder al één naam van zijn opstelling. Collega Ruud van Nistelrooij gaf geen details prijs, maar liet weten dat ook zijn puzzel is gelegd. "De knopen zijn doorgehakt", zei de nieuwe PSV-trainer. "We zijn morgen zo goed voorbereid als we konden zijn."

Dat Luuk de Jong centraal voorin start bij PSV moge geen geheim zijn. De terugkeer van de 31-jarige spits uit Spanje was voor de nieuwe trainer van PSV heel belangrijk. "Hij brengt karakter, ervaring, fitheid, heeft een verleden bij de club, is een superprof, een voorbeeld", zei de coach. "Het totaalplaatje."

"Hij heeft de hele week meegetraind en is weer fit", zei Van Nistelrooij over Ramalho. "Dat wil niet zeggen dat hij ook start. Hij sluit in ieder geval aan."

De laatste aanwinsten Sávio en Jarrad Branthwaite zijn inmiddels in het bezit van een werkvergunning en de vereiste papieren en daarmee speelgerechtigd. Daarnaast kan Van Nistelrooij beschikken over André Ramalho en Cody Gakpo, die in de voorbereiding met blessures kampten.

Tadic was afgelopen seizoen belangrijk voor Ajax als linksbuiten, met veel doelpunten en voorzetten. Hij keerde afgelopen dinsdag tijdens het oefenduel met Sjachtar Donetsk terug in de spits. "Het maakt mij niet uit waar ik speel", zei hij. "Het gaat er om dat Ajax wint en wij ook dit seizoen weer de schaal pakken."

De nieuwe Ajax-trainer Alfred Schreuder heeft met zijn aanvoerder Dusan Tadic eenzelfde figuur in zijn selectie. De 33-jarige Serviër is normaal gesproken de eerste speler die Schreuder op het formulier zet, toch? "Hij kan ook geblesseerd zijn", reageerde Schreuder. "Maar als hij het niveau haalt van de afgelopen seizoenen, speelt hij."

Calvin Bassey kan ook debuteren voor Ajax. De verdediger, overgekomen van Rangers FC, is in het bezit van een werkvergunning. Mohamed Ihattaren ontbreekt nog altijd bij Ajax, naar verluidt omdat hij bedreigd wordt. Schreuder wilde daar weinig over zeggen. "Dat hebben we bij Ajax zo afgesproken. Dus houd ik me daar aan."

Van Nistelrooij houdt geen rekening met Monaco

Schreuder vindt niet dat Ajax in het nadeel is omdat PSV eerder aan de voorbereiding is begonnen, met het oog op de uitwedstrijd van dinsdag tegen AS Monaco in de derde voorronde van de Champions League. "We zijn fysiek iets minder misschien, maar dat zal ik nooit als excuus aandragen. We hebben goede spelers en ik mag vijf keer wisselen."

PSV wilde de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal liever vrijdag al spelen, met het oog op de uitwedstrijd van dinsdag tegen AS Monaco in derde voorronde van de Champions League. De KNVB overlegde even met politie en de leiding van de Johan Cruijff ArenA en kwam er achter dat dit niet mogelijk was.

Toch houdt Van Nistelrooij geen rekening met de wedstrijd tegen AS Monaco. "Dit is een topwedstrijd voor ons tegen een topteam", zei hij. "We kunnen ons meten. Hoe ver zijn we? Waar staan we? Hoe goed zijn we tactisch en fysiek? We denken er klaar voor te zijn. Ik denk nu niet aan Monaco, maar aan Ajax."