Bouterse bij hoger beroep Decembermoorden: ontlastende verklaringen niet in dossier

Volgens Bouterse zijn een aantal ontlastende verklaringen niet in het vonnis opgenomen en dus ook niet meegewogen. Ook ontkende hij voorbedachten rade bij de moorden: "Nimmer is daar sprake van geweest. Natuurlijk was het een militaire organisatie, maar het doden is nooit voorbereid." Bouterse heeft altijd erkend dat hij politiek verantwoordelijk is. Volgens de oud-leider waren de slachtoffers uit op een staatsgreep en werden ze op de vlucht door militairen doodgeschoten.

Bouterse, opperbevelhebber ten tijde van de Decembermoorden, werd na een jarenlang proces in 2019 veroordeeld tot 20 jaar cel. Hij ging in verzet bij de krijgsraad, maar ook daar kreeg hij 20 jaar cel opgelegd. Bij het Hof van Justitie in Paramaribo diende vandaag de eerste dag in het hoger beroep.

In de zaak rond de Decembermoorden in Suriname zijn een aantal voor Desi Bouterse ontlastende verklaringen niet meegewogen in het vonnis. Dat heeft oud-president Bouterse zelf verklaard in het hoger beroep in de zaak.

De strafzaak rond de Decembermoorden begon in 2007. Er waren toen 25 verdachten. Zeven verdachten werden veroordeeld, twaalf werden vrijgesproken en zes overleden tijdens het proces. Bouterse is de hoofdverdachte.

De Decembermoorden draaien om de moord op politieke tegenstanders van het regime-Bouterse in 1982. Bouterse was toen bevelhebber van het Surinaamse leger. Vijftien mensen, onder wie journalisten, vakbondsleiders en advocaten, werden in de nacht van 7 op 8 december doodgeschoten in Fort Zeelandia. Volgens het regime probeerden ze een tegencoup te plegen.

Kroongetuige Ruben Rozendaal speelt een belangrijke rol in de rechtszaak. Hij was als militair direct betrokken bij de staatsgreep van Bouterse en stond jarenlang aan diens kant; in 2010 getuigde Rozendaal nog in het voordeel van de oud-president. Twee jaar later verklaarde hij echter dat Bouterse zelf twee van de slachtoffers had doodgeschoten.

Bouterse trok vandaag in de rechtszaal de betrouwbaarheid van die verklaring in twijfel. Tegen Rozendaal, die zelf ook verdachte was in de Decembermoordenzaak, werd in 2017 tien jaar gevangenisstraf geëist. Hij heeft altijd betrokkenheid bij de moorden ontkend. Rozendaal kan niet opnieuw gehoord worden; een maand nadat hij de eis tegen hem hoorde, pleegde hij zelfmoord.

Nieuwe getuigen

De advocaat van Bouterse, Irvin Kanhai, kreeg toestemming van de rechtbank voor het horen van drie getuigen. Een van hen is Harvey Naarendorp. Hij was een adviseur van Bouterse en minister van Buitenlandse Zaken onder diens bewind. De tweede getuige is John Hardjoprajitno, oud-militair en lid van de 'Groep van 16', de groep mensen die samen met Bouterse de staatsgreep pleegde. De derde persoon is iemand van de volksmilitie van wie de identiteit niet bekend is gemaakt.

Kanhai is ook advocaat van de vier andere verdachten in de zaak die in hoger beroep zijn gegaan. De getuigen zullen op 17 augustus worden gehoord; dan is de volgende zitting in het hoger beroep.