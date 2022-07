Duitsland zet vol in op kolen, maar vooral transport blijkt knelpunt

De vraag naar kolen heeft dus alles te maken met de gascrisis. In 2020 kwam nog 55 procent van het gas dat Duitsland importeerde uit Rusland. Inmiddels zijn de gasleveringen van Rusland aan Duitsland ingestort. Via de belangrijke Nord Stream 1-pijpleiding stroomt sinds woensdag nog maar 20 procent van de maximale hoeveelheid. De regering zet nu alles op alles om alternatieven te vinden en onafhankelijk te worden van Russische gasimporten, zodat die gestopt kunnen worden.

"De grootste energiecrisis van Duitsland." Zo noemt de Duitse minister Habeck (Economische Zaken, Groenen) de situatie die is ontstaan door de afhankelijkheid van Russisch gas. Het land zoekt, met een dreigend gastekort in de winter en de mogelijke gevolgen voor industrie en huishoudens, naarstig naar andere energiebronnen. Een daarvan: kolen.

Habeck zegt dat de afhankelijkheid van Rusland decennialang heeft kunnen groeien, met instemming van politiek en bedrijfsleven. Nu moet die in korte tijd worden beëindigd. Op de langere termijn denkt de minister aan waterstof en wind- en zonne-energie als alternatieven voor gas. "Maar eerst moeten we door deze winter komen."

Opstarten kolencentrales

Om energietekorten te voorkomen besloot de Duitse regering begin juli om al afgeschakelde kolencentrales nieuw leven in te blazen, of uit hun 'reservestand' te halen. Maar ook dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Omdat Duitsland in 2030 helemaal af wil zijn van kolen, hadden energiebedrijven zich ingesteld op het einde van het kolentijdperk en de capaciteit verminderd.

In de krant Sächsische Zeitung zegt het energiebedrijf dat het een stilgelegd deel van de bruinkoolcentrale Jänschwalde in Brandenburg gaat reactiveren en dat de centrale daarvoor wordt klaargestoomd. Ook wordt er proefgedraaid. Om voor langere tijd stroom op te wekken zijn zo'n 200 mensen nodig. Die worden nu gezocht.

De aanvoer van kolen lijkt hier minder een probleem, omdat in de buurt bruinkool wordt gewonnen. Wel voldoet de centrale door aangescherpte regelgeving niet meer aan de milieu-eisen. Zo is de stikstofuitstoot nu te hoog. Exploitant Leag wil dat er voor de centrale een uitzondering wordt gemaakt. Het deelstaatministerie dat daarover moet beslissen, zegt tegen de krant dat eind september een besluit wordt genomen.

Schepje erbovenop

Op andere plekken is de kolenaanvoer dus wel een hindernis. Alleen al voor één steenkoolcentrale in de deelstaat Saarland zijn per week 26 kolentreinen met ieder 2800 ton kolen nodig, zegt de exploitant tegen Duitse media. Die weet nog niet of dat haalbaar is.

Hoe groot de uitdagingen ook zijn, Habeck wil doorpakken. Na het Europese akkoord over een gasbesparing van 15 procent, zei hij dat Duitsland er nog een schepje bovenop moet doen. Of dat lukt, hangt ook af van de temperaturen in de winter, zei hij erbij.