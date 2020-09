Jong Oranje blijft met zege op Noorwegen ongeslagen in EK-kwalificatie

Noa Lang heeft Jong Oranje op 1-0 gezet - ProShots

Jong Oranje is goed op weg naar plaatsing voor het EK van 2021. Door late doelpunten van Noa Lang en Myron Boadu werd Jong Noorwegen dinsdagavond in Almere met 2-0 verslagen. De ploeg van bondscoach Erwin van de Looi is door de zege nog altijd ongeslagen in de kwalificatiereeks. De voorsprong op nummer twee Portugal is nu gegroeid naar zes punten. Matige eerste helft Het basiselftal van Jong Oranje was op drie plekken gewijzigd ten opzichte van het duel met Wit-Rusland van afgelopen vrijdag (7-0). Sven Botman maakte zijn debuut, terwijl Hertha BSC-spelers Deyovaisio Zeefuik en Javairô Dilrosun deze keer wel van de partij waren. Het tweetal kreeg van hun club (net als Daishawn Redan) vanwege de strenge Duitse quarantaineregels vorige week geen toestemming om naar Wit-Rusland te reizen.

Ryan Gravenberch snelt zijn tegenstander voorbij - ProShots

Van de Looi keerde op zijn beurt bij Jong Oranje terug op de bank, nadat hij tijdens de afgelopen interlandperiode interim-bondscoach Dwight Lodeweges had geassisteerd bij het Nederlands elftal. In Wit-Rusland was Marcel Groninger nog eindverantwoordelijk. Onder het toeziend oog van Lodeweges kon Jong Oranje aanvankelijk nauwelijks een vuist maken. In de eerste helft was eigenlijk alleen Boadu dicht bij een doelpunt. De spits van AZ kopte de bal na een strakke voorzet van Teun Koopmeiners op de lat. Grote kansen voor Noorwegen Waar de stugge Noren voor rust vooral tegenhielden, kwamen ze aan het begin van de tweede helft bijna op voorsprong. Een inzet van Jens Petter Hauge ging maar net naast het doel van Justin Bijlow. Even later schoot ook AZ'er Håkon Evjen naast. Jong Oranje stelde daar pogingen van Boadu en Ryan Gravenberch tegenover. De Noorse keeper werd echter pas tien minuten voor tijd voor het eerst gepasseerd, toen invaller Lang een voorzet van Dani de Wit fraai in het doel volleerde. Nadat de paal vervolgens de gelijkmaker van Jong Noorwegen in de weg had gestaan, maakte Boadu er in blessuretijd na een individuele actie nog 2-0 van.