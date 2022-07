Timber: 'Feyenoord speelt leuk, aanvallend voetbal, dat sprak mij aan'

Hij had de clubs voor het uitkiezen, de complete vaderlandse top zat achter hem aan. En uiteindelijk koos Quinten Timber niet voor Ajax of PSV, op dit moment toonaangevend in Nederland, maar draagt hij de komende jaren het shirt van Feyenoord. Zoals de trots van Rotterdam-Zuid, dat een recordbedrag van 8,5 miljoen euro voor hem over had, overigens ook tot 2014 zijn cluppie was.

De 21-jarige middenvelder, die vorige zomer transfervrij Ajax had verruild voor FC Utrecht, was bij zijn keuze niet over één nacht ijs gegaan, vertelde hij bij de presentatie vrijdagmiddag. "Ik heb er goed over nagedacht en er met mijn familie over gesproken."

Timber liet zijn gevoel spreken, maar bedacht ook waar hij zich het beste als voetballer verder zou kunnen ontwikkelen. "Ik heb de trainer gesproken en heb Feyenoord vorig seizoen veel zien spelen: leuk en aanvallend voetbal. Daar hou ik zelf ook aan. Met veel druk op de tegenstander. Dat sprak mij erg aan."