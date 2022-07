Lage waterstand in grote rivieren door droogte, passeerverbod op de IJssel

Met het oog op de ongebruikelijk lage waterstand in de Rijn, de Maas en de IJssel neemt Rijkswaterstaat maatregelen voor de scheepvaart. Zo is er voor delen van de IJssel een passeerverbod ingesteld. Op die plekken is de vaargeul zo smal geworden, dat er nog maar één schip tegelijkertijd doorheen mag.

Verder wordt er bij sluizen minder vaak geschut. Dat is het proces waarbij een schip in een sluis naar een ander waterniveau wordt verplaatst. Door dit spaarzamer te doen, wordt het water bij de sluizen langer vastgehouden en wordt voorkomen dat het waterpeil te laag wordt.

Langere wachttijden

Rijkswaterstaat houdt de waterstanden bij, en besluit op basis van die informatie welke maatregelen nodig zijn. Zo kan er bijvoorbeeld een inhaal- en ontmoetingsverbod voor schippers worden ingesteld als het te druk wordt op de vaarwegen. Want nu rivieren ondieper zijn er de vaargeul smaller is, kunnen schepen minder lading meenemen. Hierdoor zijn er meer schepen nodig om dezelfde hoeveelheid lading te transporteren, waardoor de drukte op de vaarwegen toeneemt.