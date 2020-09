Helikopters redden weer tientallen mensen van bosbranden Californië

Helikopters hebben vandaag nog meer mensen gered van de bosbranden in Californië. Zeker 46 mensen en vier honden die in de problemen kwamen bij Lake Edison zijn in veiligheid gebracht, meldt de National Guard van Californië. De afgelopen dagen zijn er meer dan 200 mensen met een helikopter gered.

Ook vanochtend (lokale tijd) vlogen de heli's heen en weer: