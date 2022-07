Vanavond op tv: Oekraïense jongeren raven in de ravage • 'Het COA staat op instorten'

Feesten én puinruimen

Na terugslaan van het Russische leger wordt er in de Oekraïense hoofdstad Kiev weer geleefd, gewerkt en zelfs gefeest. Een organisator van danceparty's organiseert nu ieder weekend een reis naar dorpen en steden waar vrijwilligers helpen bij het opruimen van de ravage van de oorlog. We zien hoe het is een manier is voor jongeren om nieuwe vrienden te maken, te ontspannen en daarbij ook nog iets goeds te doen.

Daarnaast krijgen we van Peter Wijninga, defensie-expert van het Haags Centrum voor Strategische Studies, een stand van zaken van de oorlog.