Thuis energie besparen, ook in zomer: 'Opletten en creatief zijn'

"In de winter zochten mensen al naar energiebesparende tips . Opvallend is dat dit sinds maart verder steeg en dat die lijn zich nog steeds voortzet. Er wordt nu ook in zomervakantieperiode gezocht naar tips, dus ook als het buiten warm is", zegt Marlon Mintjes, woordvoerder bij Milieu Centraal.

Ook in deze tot dusver mooie en warme zomer blijven Nederlanders zoeken naar manieren om te besparen op hun energieverbruik. Dat zien zowel energieleveranciers als Milieu Centraal, de organisatie die tips geeft over energiegebruik. Met 2 miljoen bezoekers is de belangstelling voor de website van Milieu Centraal verdubbeld ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

*voor deze berekening heeft Milieu Centraal gerekend met een gasprijs van 1,80 euro per m3, een stroomprijs van 40 eurocent per kWh en voor water 1,24 euro per 1000 liter.

Energieleveranciers signaleren een aanhoudende stroom vragen over energiebesparing. "Het aantal vragen over energiekosten blijft hoog. Meestal nam dat af na piekmomenten", zegt een woordvoerder van Essent. "We krijgen telefoontjes van mensen die zich zorgen maken over of ze hun rekening kunnen betalen."

Ook bij Vattenfall is het aantal mensen dat online een advies voor het termijnbedrag aanvraagt verdubbeld ten opzichte van vorig jaar. Ook het aantal keren dat mensen controleren hoeveel energie nog gebruikt kan worden binnen het energievoorschot is fors toegenomen. "Mensen willen weten, zit ik nog goed?", verklaart een woordvoerder de stijging. "En dat is verstandig. De verwachting is dat de energieprijzen voorlopig hoog blijven."

'Opletten en creatief zijn'

Marc Dorst (29) is een van de mensen die bewust bezig zijn met energiegebruik. "Ik ben sowieso van het regelen en Excellsheets maken voor alle grote uitgaven", maar sinds een paar maanden spelen ook de gestegen prijzen een rol in zijn energietactiek. Want hoewel hij naar eigen zeggen het geluk heeft te wonen in een goed geïsoleerd nieuwbouwhuis, tikken de kosten voor de stadsverwarming flink aan.

"In een jaar tijd zijn die verdubbeld. Sinds dit voorjaar heb ik daarom de warmtekraan voor de vloeren dichtgedraaid. Is het warmer dan 20 graden, dan stroomt er alleen nog maar koud water door de leidingen. Alleen voor de douche verbruiken we nog warmte", zegt de Veenendaler. "We hebben goede inkomens maar we proberen toch de kosten te drukken waar dat kan, zeker met een baby op komst."

Om overzicht te krijgen, maken Dorst en zijn vrouw gebruik van een website van het bedrijf achter het warmtenet en een elektriciteitsverbruik-app. "De zonwering op onze serre doen we niet dicht zodat het glas de woonkamer automatisch opwarmt als het wat koud is. Op die manier spelen we wat meer met de 'natuurlijke' omstandigheden. Het is goed opletten en wat creatiever zijn."

Grip op energie

Slimme meetapparatuur kan helpen om inzicht te krijgen in energieverbruik. Stef Mesman van HomeWizard ziet dat de interesse van consumenten voor deze apparatuur is gegroeid. Het bedrijf verkoopt onder meer meters waarmee mensen via hun wifiverbinding en slimme meter inzicht krijgen in hun gas-en stroomverbruik. "Onze vuistregel is: elke 1 watt die je kan besparen door het uitzetten van, bespaart 3,5 euro per jaar."

Ook zijn er tussenschakelaars te koop waarmee apparaten 's nachts of tijdens de vakantie automatisch uitgeschakeld worden. "Vooral deze producten zijn ook populair", zegt Mesman. "De laatste twee maanden zien we daar echt een run op. Terwijl een paar jaar geleden dit nog iets was voor de early adopter, wordt dit steeds meer iets van de gemiddelde Nederlander."

Aan de hand van de opdrachten die gebruikers instellen, ziet Mesman dat mensen bewuster omgaan met apparaten. "Bijvoorbeeld door de tv niet op de standby-stand te laten staan en tijdens de vakantie de stekkers uit het stopcontact te trekken en de keukenboiler te ontkoppelen voor vertrek."

Verdubbeling in gebruik energie-app

Volgens Milieu Centraal bieden bijna alle energiebedrijven een gratis app aan om inzicht te krijgen in je verbruik. "Wij adviseren mensen zo'n app te gebruiken omdat je gewoon heel duidelijk ziet wat je verbruikt. Het geeft nog beter inzicht dan je maandelijkse rekening. En wat ook leuk is, is dat je ermee kan spelen en doelen kan stellen: dat werkt goed."

Energieleveranciers Eneco en Vattenfall laten weten dat het aantal mensen dat hun energieverbruik via de app bekijkt, met bijna de helft is toegenomen ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden.