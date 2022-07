Sainz snelste in eerste vrije training op Hungaroring, Verstappen tweede

Tijdens de eerste vrije training voor de Grand Prix van Hongarije, die komende zondag de zomerstop voor het Formule 1-circus inluidt, is de snelste tijd genoteerd door Carlos Sainz. De tweede man van Ferrari ging op de Hungaroring rond in 1.18,750

Max Verstappen, die nog nooit zegevierde in Hongarije maar er drie jaar geleden wel naar zijn eerste poleposition snelde, moest in zijn Red Bull 0,130 seconde toegeven op de Spanjaard en kwam daarmee op de tweede tijd uit.

Charles Leclerc, de nummer twee in het WK-klassement op 63 punten van koploper Verstappen, was op 0,289 van zijn teamgenoot bij Ferrari de nummer drie in de rangschikking.

Lando Norris (McLaren) en George Russell (Mercedes) wisten zich nog voor Red Bull-coureur Sergio Pérez, de nummer drie in de WK-stand, te nestelen. Vanmiddag om 17.00 uur volgt de tweede vrije training.