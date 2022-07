Leclerc snelste in tweede vrije training op Hungaroring, Verstappen vierde

Verstappen gaf eerder al aan dat het circuit in Hongarije de Red Bulls iets minder ligt. "Onze auto moet het vooral hebben van snelle bochten en topsnelheid, maar ik ga zoals altijd proberen een optimaal resultaat neer te zetten. Het beste eruit halen. Dat kan een zege zijn, maar ook een tweede of een derde plaats", zei Verstappen daarover.

Op het snikhete circuit in Hongarije is het lastig te bepalen wat die tijden precies gaan zeggen. Ofschoon het zonnetje nog schijnt, laat de weersvoorspelling zien dat er zaterdag (de dag van de kwalificatie) een flinke kans is op onweersbuien. En dat terwijl er natuurlijk nu op droogweerbanden (ook wel slicks genoemd) wordt getraind.

Tijdens de eerste vrije training vrijdag noteerde Sainz de snelste tijd. De tweede man van Ferrari ging op de Hungaroring rond in 1.18,750. Verstappen, die nog nooit zegevierde in Hongarije maar er drie jaar geleden wel naar zijn eerste poleposition snelde, moest in zijn Red Bull 0,130 seconde toegeven op de Spanjaard en kwam daarmee in de eerste training op de tweede tijd uit.

Leclerc, de nummer twee in het WK-klassement op 63 punten van koploper Verstappen, was op 0,289 van zijn teamgenoot bij Ferrari de nummer drie in de rangschikking. Lando Norris (McLaren) en George Russell (Mercedes) wisten zich nog voor Red Bull-coureur Sergio Pérez, de nummer drie in de WK-stand, te nestelen.

Zaterdagmiddag staat de derde vrije training op het programma, daarna (om 16.00 uur) maken de coureurs zich op de voor de kwalificatie.