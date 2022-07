Engelse voetbalvrouw Vardy verliest smaadzaak tegen Coleen Rooney

In de geruchtmakende rechtszaak in Engeland tussen twee voetbalvrouwen is Coleen Rooney in het gelijk gesteld. Rebekah Vardy, echtgenote van stervoetballer van Leicester City Jamie Vardy, spande een smaadzaak aan tegen Rooney nadat die bekend had gemaakt dat Vardy informatie over haar naar tabloid The Sun lekte. Vardy ontkende dat, maar kreeg de rechter uiteindelijk niet aan haar zijde.

Coleen Rooney, getrouwd met ex-voetballer Wayne Rooney, zette drie jaar geleden een valstrik op. Ze had gemerkt dat iemand informatie van haar afgeschermde Instagram-account naar The Sun lekte en vermoedde dat Vardy daarvoor verantwoordelijk was. Op zoek naar bewijs verzon Rooney een list en blokkeerde haar berichten voor iedereen, uitgezonderd één persoon. Daarna verspreidde ze nepverhalen om te kijken of ze bij The Sun terechtkwamen. Dat bleek al snel het geval.

Vardy ontkende betrokkenheid, en daagde Rooney voor de rechter in een poging haar reputatie op te poetsen. Vanochtend wees de rechter de smaadclaim van de hand. De rechtbank kwam tot de conclusie dat haar agent details over Rooney naar The Sun lekte, en dat de voetbalvrouw hiervan wist en daarmee instemde.

In Britse media werd de rechtszaak breed uitgemeten, compleet met liveblogs en analyses. Rebekah Vardy onderging dagenlang pijnlijke kruisverhoren, waarbij allerlei details over haar privéleven en dat van Rooney over tafel gingen. Vardy deed er alles aan om haar reputatie te redden, maar met de uitspraak van de rechter is deze alsnog verwoest, concluderen Britse media.