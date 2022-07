Nieuwe vaccinatieronde corona in najaar, half september eerste uitnodigingen

Iedereen van 12 jaar en ouder kan binnenkort een herhaalprik tegen corona halen, laat minister Kuipers van Volksgezondheid weten. Vanaf half september krijgen eerst mensen met een hoger medisch risico en zorgpersoneel met patiëntencontact een uitnodiging. Vervolgens kunnen ook anderen een afspraak maken.

"De herhaalprik tegen corona is nodig om de bescherming tegen ernstige ziekte en tegen sterfte op peil te houden", schrijft Kuipers in een brief aan de Tweede Kamer. "Het hoogtepunt van de coronacrisis lijkt achter ons te liggen en daar heeft vaccineren een belangrijke bijdrage aan geleverd."

Het kabinet houdt rekening met een nieuwe coronagolf in het najaar. Het OMT-Vaccinaties adviseerde een nieuwe prikronde te beginnen, om de bescherming tegen ernstige ziekte en sterfte op peil te houden, de zorg bereikbaar te houden en om maatschappelijke belasting door bijvoorbeeld uitval van personeel te voorkomen.