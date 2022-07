Slaapkamer Haagse dreumes beschoten, kind ongedeerd

Bij het beschieten van een woning in Den Haag is een van de kogels in een slaapkamer van een 1-jarig kind terechtgekomen. De kogel ging dwars door het raam en belandde naast het slapende kind. Dat bleef ongedeerd.

De woning in de Haagse Schilderswijk werd gisterochtend beschoten tussen 03.45 en 04.00 uur, heeft de politie vandaag bekendgemaakt.

De bewoner van de David Blesstraat hoorde verschillende knallen. Volgens Omroep West zat een kogelgat in het raam van de slaapkamer en lag een kogel in de kamer.

De politie heeft nog niets gezegd over de aanleiding van de beschieting. Wel worden eventuele getuigen verzocht om zich te melden.