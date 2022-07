Rusland en Oekraïne beschuldigen elkaar van doden krijgsgevangenen in Donetsk

Rusland zegt dat het Oekraïense leger een raketaanval heeft uitgevoerd op een gevangenenkamp in het deel van de regio Donetsk dat onder controle staat van pro-Russische separatisten. Bij die aanval zouden zeker veertig Oekraïense krijgsgevangenen zijn omgekomen. Ook zouden er zeker 75 gewonden zijn.

Oekraïne ontkent dat het achter de aanval zit. "Dit is wat Rusland doet: Oekraïne de schuld geven van oorlogsmisdaden en bewijs wegmoffelen van mishandelingen en executies van gevangenen", zegt een Oekraïense legerleider.

De veronderstelde aanval kan nog niet door internationale bronnen worden geverifieerd.

Ook doden door Russisch geweld

Intussen heeft het Russische leger een raket afgevuurd op de stad Mykolajiv, in het zuiden van Oekraïne. De raket trof een bushalte en daardoor zijn volgens de regionale gouverneur zeker vijf mensen omgekomen en zeven gewond geraakt. Mykolajiv ligt dicht bij de frontlinie in het zuiden en ligt daardoor geregeld onder vuur.

Ook op andere plaatsen zijn volgens Oekraïne slachtoffers gevallen door Russische aanvallen. In steden in het midden en oosten van het land kwamen raketten terecht in woonwijken. Daardoor zijn zeker acht mensen omgekomen en ook zijn er volgens de Oekraïense autoriteiten tientallen gewonden.

Bij Kiev werd een militaire basis aangevallen. Zeker vijftien militairen zijn gewond geraakt.