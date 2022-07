Acht jaar cel geëist tegen Shakira vanwege belastingontduiking

Het Spaanse Openbaar Ministerie heeft acht jaar cel geëist tegen Shakira. Ook wil het OM dat ze een boete krijgt van 23,5 miljoen euro. Volgens de aanklager heeft de Colombiaanse zangeres tussen 2012 en 2014 14,5 miljoen euro aan belasting ontdoken. Shakira vindt dat ze niets verkeerd heeft gedaan omdat ze volgens haar in die periode niet in Spanje woonde. Shakira had sinds 2011 een relatie met voetballer Gerard Piqué, die uitkomt voor FC Barcelona. Vorige maand gingen de twee uit elkaar. Volgens de aanklagers heeft de zangeres inkomsten van meerdere ondernemingen voor de Spaanse belastingdienst verborgen gehouden. Ze zou in de jaren 2012-2014 meer dan de helft van de tijd in Spanje hebben verbleven. De advocaten van Shakira zeggen dat de zangeres op de Bahama's woonde en zich pas in 2015 in Spanje vestigde. Uit onderzoek van de belastingdienst zou blijken dat Shakira in 2012 in totaal 243 dagen in Spanje heeft doorgebracht, in 2013 ging het om 212 dagen en in 2014 om 244 dagen. Volgens Spaanse wetgeving moeten inwoners die langer dan 183 dagen in het land verblijven belasting betalen. Hoewel Shakira de belastingaanslag van 14,5 miljoen euro naar eigen zeggen onterecht vindt, heeft ze die, plus 3 miljoen aan rente, inmiddels wel voldaan. Volgens haar woordvoerder heeft ze nu geen uitstaande belastingschuld meer in Spanje.

Correspondent Rop Zoutberg: "Shakira heeft lang proberen aan te tonen dat ze allerlei uitgaven had op de Bahama's, zoals telefoonkosten, rekeningen voor elektriciteit, enzovoorts. Het zou allemaal bewijzen dat ze buiten Spanje woonde. Maar de Spaanse belastingdienst gelooft daar weinig van. Die heeft afgelopen tijd stapels bewijzen tegen haar verzameld. Denk aan uitgaven met creditcards, haar Franse les, danslessen, uitgaven in warenhuizen en restaurants. Die toonden allemaal aan dat Shakira in werkelijkheid al die tijd in Spanje zat, zegt de fiscus. Het hardste bewijs leverde uiteindelijk Shakira's eigen fanclub. Doordat die voortdurend postte waar de zangeres uithing, kon de belastingdienst vrij precies in kaart brengen waar ze was. De vraag is nu of Shakira hiermee wegkomt. Haar ex-man won een tijd geleden een zaak tegen de Spaanse fiscus. Daardoor verdween een boete van ruim 2 miljoen euro in een klap van tafel. Dat zal Shakira sterken dat ook zij hier nog uitkomt. Toch is de situatie beslist grimmig. Ze wil geen schikking en laat de zaak voorkomen. Dat betekent dat ook het OM de messen slijpt. Misschien is het niet voor acht jaar, maar het is ineens niet ondenkbaar dat Shakira werkelijk een tijd naar de gevangenis moet."