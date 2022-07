Vergoeding voor Terneuzenaars met schade door opblazen kademuur

De bouwer van een nieuwe sluis in Terneuzen gaat iets meer dan honderd bewoners schadeloos stellen nadat het opblazen van een oude kademuur in maart misliep. In veel woningen, vooral in het centrum van de stad, ontstonden scheuren in de muren en sneuvelden ruiten. Ook was sprake van grote stofoverlast. "Als eerste moest ik aan Oekraïne denken", zei een bewoonster. "Het was wel een heel harde knal", zei een andere Terneuzenaar:

De westelijke wand van de Middensluis in Terneuzen is vanmiddag opgeblazen met explosieven. Dat leverde spectaculaire beelden op. De dreun was in de wijde omgeving te voelen én horen, tot verrassing van sommige omwonenden. - NOS