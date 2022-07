Doden bij brand in hostel Moskou, gebouw was gebarricadeerd

In Moskou zijn zeker acht mensen omgekomen bij een brand in een hostel. Er is ook een onbekend aantal gewonden. Het is niet bekend uit welke landen de slachtoffers komen. Volgens het Russische persbureau TASS gaat het om migranten.

De brand brak afgelopen nacht uit in het gebouw van vijftien verdiepingen. Er sliepen zo'n 200 mensen in het hostel. Mogelijk is de brand veroorzaakt door werkzaamheden aan het elektriciteitsnet.

De acht omgekomen gasten verbleven in kamers op de begane grond. Er zaten daar tralies voor de ramen, waardoor ze niet konden ontsnappen. Verder zouden nooduitgangen zijn geblokkeerd en ook zou het brandalarm niet hebben gewerkt.

Het gebouw werd bij eerdere controles, ook vorige maand nog, als niet brandveilig aangemerkt. De Russische justitie begint nu een strafrechtelijk onderzoek naar de eigenaren.