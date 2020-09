Duizenden jaren oude piramiden Sudan dreigen te overstromen

In Sudan dreigen piramidecomplexen van duizenden jaren oud te overstromen door de aanhoudende regen. Het gaat om de piramiden van Meroë en Nuri, melden de autoriteiten in het Afrikaanse land.

Het waterpeil van de Nijl, nabij de piramiden van Meroë, is gestegen tot het hoogste niveau in een eeuw tijd. Daardoor is er de vrees dat onder meer de koninklijke baden van het piramidecomplex vollopen.

Sinds gisteren wordt er non-stop gewerkt om het complex, dat sinds 2011 op de Werelderfgoedlijst van Unesco staat, te beschermen.

Nog tientallen piramiden overeind

Meroë ligt op zo'n 3 kilometer van de Nijl en ruim 200 kilometer ten noordoosten van de Sudanese hoofdstad Khartoum.

De piramiden zijn gebouwd over een periode van ongeveer duizend jaar, tussen 700 voor Christus en 300 na Christus. Koningen en koninginnen van het Koesj-rijk werden in de honderden piramiden op het complex begraven. Er staan nog tientallen piramiden overeind. In de negentiende eeuw werd een flink aantal vernield door een Italiaanse grafrover.

Meer dan honderd doden

De piramiden van Nuri, die allen stammen uit de periode voor Christus, liggen op zo'n 350 kilometer ten noorden van Khartoum en verder van de Nijl dan de piramiden van Meroë. Bij Nuri lopen met name de graftombes, die zo'n 7 tot 10 meter onder de piramiden liggen, gevaar door het stijgende grondwaterpeil.

Door de overstromingen zijn in Sudan sinds eind juli zeker honderd mensen verdronken en ruim 100.000 huizen onder water komen te staan.