Omgebouwde Dixi in Den Bosch verbeeldt 'enige woning die nog betaalbaar is'

Midden in de binnenstad van Den Bosch staat een heel klein huisje van 1 vierkante meter te koop. Het gaat om een ludieke actie: een Dixi-toilet dat door een ontwerpcollectief van jongeren is omgebouwd tot woning mét douche, keuken en waslijnen.

"Je moet tegenwoordig steeds kleiner wonen voor steeds meer geld. Wij wilden iets maken dat betaalbaar is voor jongeren", verklaart Wesley Hartogs (26) van ontwerpcollectief Bedrijf de Liefde bij Omroep Brabant. De ontwerpers maken naar eigen zeggen "interactieve ervaringen, uit de hand gelopen grapjes en abstracte concepten tastbaar".

Oververhitte woningmarkt

Maar de omgebouwde Dixi heeft een serieuze aanleiding, zegt Hartogs. Hij wijst op zijn vrienden Iris, Floris, Tijn en Sanne, die allemaal merken hoe oververhit de woningmarkt nu is. "Huurprijzen rijzen de pan uit. Koophuizen kunnen we als jongeren al helemaal niet betalen", aldus de ontwerper. "Misschien dat jongeren dit wel kunnen kopen."

De Dixi staat niet op Funda maar is wel open voor bezichtiging. Iedereen die het huisje binnenstapt, ziet normale huishoudelijke spullen. Op veel meubels en gebruiksvoorwerpen staan wel bijzondere teksten: de melk in de koelkast is 'huisjesmelk'. In het kruidenrek staat een potje 'gemalen kopzorgen'. Boven de kookplaat hangt een houten spatel voor de 'lariekoek'.