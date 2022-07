Air France-KLM maakt weer winst, voor het eerst sinds uitbreken corona

Air France-KLM heeft in het tweede kwartaal weer winst gemaakt, van in totaal 324 miljoen euro. Dat is voor het eerst sinds het uitbreken van het coronavirus. In het eerste kwartaal van dit jaar boekte het bedrijf nog een verlies van 552 miljoen euro.

De vraag naar vliegtickets nam toe. Het luchtvaartbedrijf vervoerde bijna 23 miljoen passagiers in april, mei en juni. Dat is ruim 224 procent meer dan eind vorig jaar.

Lange rijen

De gestegen vraag naar vliegen veroorzaakte ook problemen. Op Schiphol stonden lange rijen en vertrokken vluchten later of werden zelfs helemaal geannuleerd. Bestuursvoorzitter Benjamin Smith zegt daarover dat het bedrijf zich had voorbereid op een hogere vraag, maar dat het niet immuun is voor de grote operationele uitdagingen die wereldwijd spelen.

"We weten dat we niet volledig in staat zijn geweest de dienstverlening te bieden die van ons verwacht wordt", stelt hij.

KLM zelf boekte een operationele winst van 262 miljoen euro. In het eerste kwartaal was dat 3 miljoen euro.

Air France maakte in het eerste kwartaal nog een verlies van 363 miljoen euro. Afgelopen kwartaal maakten ook de Fransen weer winst: 133 miljoen euro.