Nieuwe gezichten, nieuw elan bij Willem II: 'We maken een enorm frisse doorstart'

Er was een moment, eerder dit jaar, waarop Willem II meer leek op een Brits kabinet dan een voetbalclub. De ene na de andere functionaris zegde de club vaarwel, gedwongen of op eigen initiatief. "Alles kwam ineens samen", blikt Martin van Geel, algemeen directeur bij de Tilburgers, terug op de uittocht van personeel en de daaropvolgende degradatie. Hoofdtrainer Fred Grim: ontslagen. Technisch directeur Joris Mathijsen: ontslagen. Hoofd opleidingen Bastiaan Riemersma: weg. Hoofd scouting Gerard Wielaert: weg. Hoofd methodologie Javier Rabanal: weg. Assistent-trainer Denny Landzaat: weg. Daar bleef het niet bij. Ook jeugdtrainers vertrokken om uiteenlopende redenen, net als de conditietrainer en veel contractspelers.

Joris Mathijsen (l) en Martin van Geel in betere tijden - Getty Images

Voor Van Geel, de man die ooit als speler bij Willem II begon en daar ooit als bestuurder wil eindigen, is het vertrek van zo veel mensen een pijnlijk gegeven. Het liefst wil hij niet al te lang terugblikken. Volgens hem draait alles om de toekomst. Promoveren, dát is het doel. Het zal de ultieme gift zijn aan de fans die hun seizoenskaart verlengden en de sponsors die aan boord bleven ondanks degradatie.

Quote Dat moest zorgvuldig gaan en daar heb ik echt de tijd voor genomen. Al met al maken we nu een enorm frisse doorstart. Martin van Geel over de werving van nieuwe collega's

Over de personele leegloop van afgelopen jaar is hij helder: "Dat mag nooit meer gebeuren, zoiets moet gefaseerd gaan en niet tegelijkertijd", oordeelt Van Geel, die gevraagd werd de zoektocht naar nieuwe collega's te leiden. Daarbij ging de ervaren voetbalbestuurder niet over één nacht ijs. "We hebben geselecteerd op kwaliteit en mensen die willen samenwerken. Voetbal is een teamsport. Op en naast het veld."

Nieuwe gezichten bij Willem II Veel vrijgekomen posities bij Willem II zijn weer ingevuld. Een greep uit de nieuwe gezichten bij Willem II: Kevin Hofland (hoofdtrainer), Teun Jacobs (technisch directeur), Steven Aptroot (hoofd scouting), Arjan Swinkels (hoofd jeugdopleiding), Reinier Robbemond (assistent-trainer) en Nils Thörner (prestatiecoach).

Vlak voor de start van het nieuwe voetbalseizoen heeft Van Geel de personele puzzel gelegd. Volgens hem is Willem II weer op volle oorlogssterkte. Hij spreekt zelfs van een "nieuw elan" binnen de club door alle nieuwe gezichten en ideeën. "Al met al maken we nu een enorm frisse doorstart." Jacobs: 'Volle bak aan de slag' Op het moment dat Van Geel (61) over 'de frisse doorstart' begint, knikt hij naar de man rechts van hem, Teun Jacobs (38), de nieuwe technisch directeur van Willem II. Jacobs is, als opvolger van Joris Mathijsen, één van de vele nieuwe gezichten bij de club. Sinds 1 juni bepaalt hij met Van Geel de nieuwe koers in Tilburg.

Martin van Geel (l) en Teun Jacobs - Getty Images

"We hebben flink wat gesprekken met elkaar gevoerd. Uiteindelijk hebben we van beide kanten gezegd: we gaan volle bak aan de slag", zegt Jacobs, die nooit op het hoogste niveau werkte, maar wel bij de KNVB en bij Almere City in de eerste divisie actief was. Sinds zijn komst naar Willem II heeft hij nauwelijks stilgezeten. De club werd door hem doorgelicht en afgestoft. Eerst moderniseerde hij de scouting, daarna moest de staf worden vastgelegd en een nieuw elftal worden samengesteld. Elf spelers, twee keepers "Er moest heel veel gebeuren", zegt Jacobs. "Er stond hier een selectie waarin veel spelers uit hun contract liepen of vanuit verhuur teruggingen. We hadden aan het begin van de voorbereiding slechts elf spelers en twee keepers."

Willem II hield nauwelijks nog spelers over na de degradatie - ANP

Inmiddels heeft Willem II de selectie aardig op pijl. Negen nieuwelingen, onder wie ervaren krachten als Kostas Lamprou (van PEC Zwolle) en Lucas Woudenberg (van sc Heerenveen) werden vastgelegd. Ze komen allemaal uit de koker van Jacobs. Of beter gezegd, de laptop van Jacobs. Spelers halen via de laptop, via datascouting? Dat wil Jacobs wel illustreren. Hij klapt zijn laptop open en wijst naar een Excel-bestand vol cijfers en kleurtjes. Hoe de nieuwe linksbuiten via een algoritme naar Willem II kwam? Luister hier:

"Dit algoritme heb ik laten bouwen om op een gestructureerde manier nieuwe spelers te vinden", zegt Jacobs. "Voor mij is het een manier om te kunnen verantwoorden waarom ik een speler haal." Vertalen "Martin vindt het waanzinnig interessant. Aan mij de schone taak om het zo te vertalen dat het helder is voor hem", zegt Jacobs, die op zijn beurt weer veel leert van Van Geel. Jacobs: "Ik zou dom zijn als ik geen gebruik zou maken van de kennis en kwaliteiten van Martin. Als ik dingen voor het eerst tegenkom, dan wil ik van hem weten hoe hij het aan zou vliegen."