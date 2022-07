Opnieuw explosie bij huis in Hoef en Haag, twee straten ontruimd

In Hoef en Haag, bij Vianen, is opnieuw een explosie geweest in een woonwijk. Niemand raakte gewond, meldt RTV Utrecht, maar de explosie heeft wel veel schade veroorzaakt. Uit voorzorg werden twee straten ontruimd; de bewoners werden elders opgevangen, maar zijn volgens burgemeester Fröhlich inmiddels weer thuis. Alleen de bewoners van het getroffen huis kunnen voorlopig nog niet terug.

Omwonenden zijn terug in hun huis. De getroffen woning is binnen zwaar beschadigd. Bewoners worden opgevangen.

Politie doet nog onderzoek, toegangsweg vanuit Vianen/A27 naar Hoef en Haag daarom afgesloten. https://t.co/03Y0t29dgN — Sjors Fröhlich (@SjorsFrohlich) July 29, 2022

De explosie was rond 04.00 uur bij een huis in de Hagesteinsestraat. Begin deze maand was er iets verderop in de wijk ook al een explosie bij een huis, maar de politie weet nog niet of er een verband is. Na de explosie van eerder deze maand was er ook nog een explosie op een chaletpark in Tienhoven, zo'n 30 kilometer ten noorden van Hoef en Haag. De politie pakte daarna een 42-jarige man uit Den Haag op voor betrokkenheid bij de explosies. Volgens de politie hebben de explosies van begin deze maand mogelijk te maken met een conflict in de drugswereld. De politie deed onderzoek bij de woning: