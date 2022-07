Wekdienst 29/7: Halfjaarcijfers Air France-KLM • Zesde etappe Tour de France

Ander nieuws uit de nacht:

Mensenrechtencollege: alleen Oekraïners opvangen is discriminatie: Staatssecretaris Van der Burg opperde die mogelijkheid voor gemeenten om zo in andere gemeenten meer ruimte te creëren voor asielzoekers uit andere landen. Die oplossing is in strijd met de wet, concludeert het College voor de Rechten van de Mens.

'Asielorganisatie COA staat op instorten, bovengemiddeld veel verzuim': In Ter Apel, waar het grootste asielzoekerscentrum van het land staat, is bijna één op de drie medewerkers uitgevallen, bevestigt het COA aan NRC.

San Francisco roept noodtoestand uit vanwege apenpokken: Zo kan de lokale overheid meer middelen aanwenden tegen de uitbraak, en kunnen die middelen ook sneller ingezet worden. Van lockdowns of andere beperkende maatregelen is geen sprake.

Veilinghuis Sotheby's in New York heeft een zeldzaam intact skelet van een Gorgosaurus voor bijna 6,1 miljoen dollar verkocht. Volgens het veilinghuis was het het eerste Gorgosaurusskelet dat ooit onder de hamer ging.

De Gorgosaurus, die verwant is aan de bekendere Tyrannosaurus rex, leefde zo'n 77 miljoen jaar geleden in het huidige Noord-Amerika. Dit specifieke skelet werd in 2018 ontdekt in Havre, in de Amerikaanse staat Montana, niet ver van de grens met Canada. Het is 3 meter hoog en bijna 7 meter lang.