Eerste stijging inflatie sinds maart: 11,6 procent in juli

De inflatie is in juli opgelopen tot 11,6 procent. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek berekend op basis van de Europese rekenmethode. Dat betekent dat de prijzen in juli gemiddeld 11,6 procent hoger lagen dan een jaar geleden.

Het is de eerste stijging van de inflatie sinds maart. Toen was de inflatie 11,7 procent, waarmee het vergelijkbaar was met de piek van de oliecrisis in de jaren 70. Sindsdien daalde de inflatie elke maand steeds wat.

Vorige maand, in juni, was de inflatie nog 9,9 procent.