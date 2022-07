Verstappen won nog nooit op Hongaarse 'kartbaan': 'Overal finish halen is belangrijkste'

Hij is dol op het circuit en veroverde er in 2019 zijn eerste poleposition, maar won de Grand Prix van Hongarije nog nooit. Max Verstappen kan komend weekend op de Hungaroring bij Boedapest zijn achtste zege van dit seizoen boeken, maar de kans dat dat lukt is volgens de regerend wereldkampioen niet groot. "Dit circuit ligt ons op papier iets minder. Onze auto moet het vooral hebben van snelle bochten en topsnelheid, maar ik ga zoals altijd proberen een optimaal resultaat neer te zetten. Het beste eruit halen. Dat kan een zege zijn, maar ook een tweede of een derde plaats. We gaan zien wat we kunnen doen", blikt de Limburger vooruit. Hij oogt ontspannen in Hongarije. Met zijn ruime voorsprong in de WK-stand hóéft Verstappen ook niet per se te winnen.

In 2019 veroverde Verstappen zijn eerste poleposition van zijn carrière, in Hongarije - EPA

De Red Bull-rijder koestert er mooie herinneringen. "Ik kwam hier in 2013 voor het eerst om een Formule Renault te testen, en was hier ook weleens voor een privétest. Het is een geweldige baan. Het voelt een beetje als een kartbaan. Heel technisch en uitdagend. Als je een foutje maakt, heb je daar meteen bochtenlang last van", vertelt hij enthousiast. 'Ferrari favoriet' Verstappen erkent dat zijn Hongaarse erelijst mager is. "We hebben het hier de afgelopen jaren geen enkele keer echt voor elkaar gekregen. We waren nooit supercompetitief, vooral door de jarenlange dominantie van Mercedes. Ook nu zal het lastig worden. Ferrari zal hier heel sterk zijn. Ze zijn dit seizoen in de kwalificatie bijna onverslaanbaar en dit circuit ligt hen." Hamvraag is wat de weergoden in Hongarije gaan aanrichten. Verstappen kent de voorspellingen. "Het wordt warm en er komt ook regen, maar we weten niet hoeveel. Dat gaat een rol spelen. Het kan alles overhoop gooien."

'Vettel is ambassadeur van de sport' Het nieuws van het weekend in Hongarije was het aangekondigde afscheid van Sebastian Vettel. "Hij heeft veel bereikt, veel gewonnen, een geweldige carrière achter de rug en is een erg goede ambassadeur van de sport", reageert Verstappen. "Logisch dat je dan een keer besluit dat het klaar is." "Het is nooit leuk als zo iemand afscheid neemt, maar je kon het zien aankomen. Belangrijk is dat hij nu gaat genieten van zijn familie en van zijn successen."

Goed of slecht weer, op papier is Ferrari de grote favoriet op het krappe, bochtige circuit. De Italiaanse renstal heeft grootse plannen en mikt op een 1-2. Zo'n dubbel is geen overbodige luxe: het is de laatste race van de eerste seizoenshelft en het zou de spanning in de WK-stand wat terugbrengen. Maar Ferrari toont bijna wekelijks aan dat het hebben van de snelste auto geen garantie is op succes. Een cocktail van rijdersfouten, discutabele racestrategieën en matige pitstops heeft Charles Leclerc en Carlos Sainz veel WK-punten gekost. Grootste achilleshiel is de krachtbron. Stoïcijnse rasoptimist "We hebben een snelle auto en zijn op elk circuit competitief, maar onze motor is te kwetsbaar", legt Sainz de vinger op de zere plek. "We hebben veel pech gehad, maar ik blijf geloven dat het tij keert. Elk grand prix-weekend is een race die we kunnen winnen." Teambaas Mattia Binotto is en blijft een stoïcijnse rasoptimist. "Er is geen enkele reden waarom we de tien resterende races niet kunnen zegevieren", zei hij onlangs. Theoretisch is het uiteraard mogelijk, maar in de Formule 1-paddock ziet niemand het gebeuren. Daarvoor opereert de combinatie Verstappen-Red Bull Racing te solide en foutloos.

Verstappen met een gezicht als een oorwurm in een golfkarretje, na een vroege uitvalbeurt in de Hongaarse GP van 2018. - AFP

Illustratief is dat Verstappen afgelopen weekend in Frankrijk genadeloos profiteerde van een uitglijder van Leclerc. De snellere Monegask leidde de race, maar verslikte zich in een bocht en gleed in de bandenstapel. Het werd op circuit Paul Ricard 25-0 voor Verstappen. De WK-leider vergrootte zijn toch al aanzienlijke voorsprong naar 63 punten en koerst in een zetel richting titelprolongatie. Verstappen straalt rust uit Leclerc en Ferrari lijken bij vlagen gebukt te gaan onder de druk van de titelstrijd. Verstappen straalt juist uit dat hij helemaal geen last heeft van stress. "Of het mentaal zwaar is? Voor mij maakt het weinig uit. Ik vind het zelfs fijn, net als vorig jaar met Lewis Hamilton. Dat was mijn leukste seizoen tot nu toe omdat ik elk weekend kans maakte de race te winnen." Verstappen oogt rustig, is het hele seizoen al in zijn element en lijkt te genieten van zijn status als kampioen. "Ik doe nog steeds hetzelfde als toen ik vier was. Het is allemaal wat sneller geworden, maar het principe en de basis zijn hetzelfde", relativeert de 24-jarige.

Verstappen moest in 2020 de zege aan Hamilton laten in Hongarije - AFP