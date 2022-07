Mensenrechtencollege: alleen Oekraïners opvangen is discriminatie

Staatssecretaris Eric van der Burg van Veiligheid en Justitie opperde die mogelijkheid voor gemeenten om zo in andere gemeenten meer ruimte te creëren voor asielzoekers uit andere landen. Het zou een gedeeltelijke oplossing kunnen bieden voor de problemen rondom het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Die oplossing is echter in strijd met de wet, concludeert het college.

Die wettelijk uitzondering is er niet, zegt het CvdRM. Sinds april is er wel de Regeling opvang ontheemden Oekraïne, die verband houdt met de Europese Tijdelijke Beschermingsrichtlijn. Door die regeling hoeven Oekraïners niet de normale asielprocedure te doorlopen, maar krijgen ze gelijk een speciale verblijfsstatus. De regeling stelt de regering ook in staat gemeenten te dwingen Oekraïners op te vangen.

Toch concludeert het CvdRM dat die regeling geen legitieme wettelijke uitzondering betreft om onderscheid te maken tussen Oekraïners en andere asielzoekers als het gaat om het bieden van opvang. Dat gemeenten gedwongen kunnen worden om Oekraïners op te vangen, betekent niet dat andere asielzoekers minder recht hebben op goede opvang.

Er zou wel onderscheid gemaakt mogen worden als Oekraïners een nadeliger positie hadden gehad dan andere vluchtelingen, maar daarvan is geen sprake. Als het kabinet gemeenten ruimte biedt alleen Oekraïners op te vangen, legitimeert het discriminatie, zegt het college.

'Dwing gemeenten tot opvang'

Het kabinet worstelt al maanden met het vinden van opvanglocaties voor asielzoekers. In verschillende gemeenten zijn noodopvanglocaties geopend, maar toch blijven de problemen in Ter Apel voortduren. Daarom heeft het kabinet onder meer het plan asielzoekers op te vangen op cruiseschepen. Op zee zal dat niet gebeuren, maar mogelijk wel op aangemeerde schepen.

Volgens het CvdRM is dat een noodgreep die niet nodig was geweest als er sprake was van genoeg structurele opvang. Die kan onder meer worden gerealiseerd als de overheid de bevoegdheid heeft gemeenten te dwingen opvanglocaties te realiseren. Het kabinet is nu bezig dat wettelijk te regelen. Het college roept het kabinet op haast te maken met de nieuwe wet.