Skelet Gorgosaurus voor ruim 6 miljoen dollar onder de hamer

Veilinghuis Sotheby's in New York heeft een zeldzaam intact skelet van een Gorgosaurus voor bijna 6,1 miljoen dollar verkocht. Volgens het veilinghuis was het het eerste Gorgosaurusskelet dat ooit onder de hamer ging. Alle andere Gorgossaurusresten maken voor zover bekend deel uit van museumcollecties.

De Gorgosaurus, die verwant is aan de bekendere Tyranossaurus rex, leefde zo'n 77 miljoen jaar geleden in het huidige Noord-Amerika. Dit specifieke skelet werd in 2018 ontdekt in Havre, in de Amerikaanse staat Montana, niet ver van de grens met Canada.

Net als de T. rex heeft deze Gorgosaurus een groot hoofd, een indrukwekkende bek vol gekartelde tanden en twee korte voorarmpjes. Het skelet is 3 meter hoog en bijna 7 meter, waarmee de Gorgosaurus kleiner is dan de T. rex. Aangenomen wordt dat hij daarom ook sneller was.

Trix en Dippy

De anonieme koper van het skelet mag zijn nieuwe aankoop voorzien van een bijnaam, zoals vaak gebeurt met intacte dinoskeletten. Zo heeft museum Naturalis in Leiden een T. rex genaamd Trix en het Natural History Museum in Londen een Diplodocus genaamd Dippy. Welke naam de Gorgosaurus krijgt, is nog onbekend. Op sociale media doet Gorgeous George het goed.

Het is de tweede keer dat Sotheby's een dinosaurusskelet veilt. In 1997 verkocht het veilinghuis een T. rex, Sue genaamd, aan het Field Museum in Chicago voor ruim 8 miljoen dollar. Dat was niet het duurste fossiel dat ooit verkocht werd: het record werd twee jaar geleden gevestigd, toen de resten van T. rex Stan bijna 32 miljoen dollar waard bleken op een veiling.