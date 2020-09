Semenya verliest haar beroepszaak over testosteronregels in de atletiek

De maximale testosteronwaarde in de atletiek blijft overeind. Olympisch kampioene Caster Semenya is er bij het Zwitserse federale hooggerechtshof niet in geslaagd de regel te laten schrappen.

Semenya zal dus testosteronremmers moeten nemen om deel te nemen aan de 800 meter. De Zuid-Afrikaanse heeft een (aangeboren) hoge testosteronspiegel, waardoor het krachtsverschil met andere atletes groot is. Ze maakt driemaal zoveel testosteron aan als een gemiddelde vrouw.

Door de spierversterkende werking van haar hoge testosteronspiegel zou Semenya veel voordeel hebben ten opzichte van haar concurrentes. De Zuid-Afrikaanse is al sinds haar opmerkelijke entree bij de WK in Berlijn in 2009, waar ze als 18-jarige praktisch uit het niets de wereldtitel op de 800 meter veroverde, aanleiding voor heftige discussies.