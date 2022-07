'Asielorganisatie COA staat op instorten, bovengemiddeld veel verzuim'

De afgelopen weken sliepen honderden asielzoekers buiten bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel, onder meer door een tekort aan bedden. Toen er eerder deze maand een nacht 250 tot 300 asielzoekers buiten moesten slapen, sprak het COA van het hoogste aantal in jaren. VluchtelingenWerk Nederland noemde het een "triest dieptepunt".

Een woordvoerder bevestigt aan de krant dat het COA al bijna een jaar geleden alarm heeft geslagen bij staatssecretaris Van der Burg van Asiel en Migratie. In de brief van de COA-top hierover zou te lezen zijn geweest dat de opvang "onder de menselijke maat dreigde te raken", "voor zowel bewoners als voor medewerkers".

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) staat op instorten, meldt NRC op basis van eigen onderzoek. In Ter Apel, waar het grootste asielzoekerscentrum van het land staat, is bijna één op de drie medewerkers uitgevallen, bevestigt het COA aan de krant.

Aantal asielaanvragen weer hoger in tweede kwartaal

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldt dat er in april, mei en juni iets meer dan 7000 mensen asiel hebben aangevraagd in Nederland. Dat is ruim twee keer zoveel als in dezelfde maanden vorig jaar, al merkt het CBS daarbij op dat de instroom toen laag lag door de maatregelen tegen het coronavirus. In het tweede kwartaal van 2019, nog voor de corona-uitbraak, vroegen 5190 mensen asiel.

Syriërs zijn al jaren de grootste groep asielzoekers en dat is nu ook het geval met 2260. Daarna volgen Turken (695), Afghanen (630) en Somaliërs (300). In het tweede kwartaal vroegen 170 Russen asiel aan. Dat is het hoogste aantal in de gegevens van het CBS, die teruggaan tot 2013, en bijna evenveel als in heel 2021, toen 205 Russen in Nederland asiel zochten.