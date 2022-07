Instagram draait TikTok-achtige wijzigingen terug na felle kritiek

Instagram draait een aantal omstreden veranderingen terug waardoor het socialemediaplatform meer op TikTok zou gaan lijken. Dat heeft Instagram-baas Adam Mosseri gezegd in gesprek met technieuwsbrief Platformer. Gebruikers, onder wie ook bekendheden als Kylie Jenner en Kim Kardashian, deelden de afgelopen dagen op grote schaal een bericht waarin werd opgeroepen om Instagram niet in TikTok te veranderen.

Het platform deed een test waarbij de zogeheten Reels, korte video's die al belangrijk zijn op Facebook en Instagram, een nog grotere rol kregen. Daarbij werd ook het uiterlijk van TikTok deels gekopieerd: waar gebruikers op Instagram altijd gemakkelijk langs berichten konden scrollen, deed Instagram nu een test met de dwingendere TikTok-methode, die video's tijdens het scrollen even 'stilzet' op het scherm.

Achtergrond van de wijzigingen op Instagram is de bedreiging die TikTok vormt voor Instagrams moederbedrijf Meta. Wereldwijd groeit TikTok hard en inmiddels zijn alleen Instagram en Facebook nog groter. Meta heeft dus wat te vrezen van de Chinese video-app en heeft er belang bij om de succesformule van TikTok te volgen, al koesteren veel critici Instagram nog steeds als foto-app.

"Ik ben blij dat we een risico hebben genomen", zegt Mosseri nu tegen Platformer. "Als we niet zo nu en dan eens mislukken, dan denken we niet groot of gedurfd genoeg na. Maar we moeten nu absoluut een grote stap terug zetten en hergroeperen." Als dat is gebeurd en als Instagram daar lessen uit heeft getrokken, zullen er weer nieuwe ideeën gepresenteerd worden, zegt hij.

Ook in Nederland zijn Facebook en Instagram nog steeds het grootst, maar groeit TikTok hard: