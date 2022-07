Antwerp worstelt zich langs Drita, Twente treft Cukaricki in voorronde Conference League

In het Kosovaarse Pristina was hij donderdagavond niet doeltreffend. Na een doelpuntloos gelijkspel in het heenduel en een moeizame eerste helft in Kosovo, maakte Laurit Krasniqi na 53 minuten spelen de bevrijdende goal. In de 98ste minuut maakte Michel-Ange Balikwisha het karwei af.

Royal Antwerp, de ploeg van trainer Mark van Bommel, heeft zich langs FC Drita geworsteld (0-2) en is door naar de derde voorronde voor de groepsfase van de Conference League. FC Twente weet wie in diezelfde kwalificatieronde de tegenstander is: het Servische Cukaricki.

Voor Krasniqi was het een speciale goal. De jonge verdediger werd geboren in Kosovo en leerde naar eigen zeggen voetballen in vluchtelingenkampen in België.

Twente naar Belgrado

Nadat Cukaricki vorige week een 4-1 zege boekte op bezoek bij Racing FC Union Luxembourg, was het al zo goed als zeker dat de Serviërs de tegenstander van FC Twente zouden worden in de derde voorronde van de Conference League.

Donderdagavond wist Cukaricki ook thuis met gemak te winnen van Luxembourg. Ditmaal werd het 4-0 voor de ploeg uit Belgrado.

Cukaricki is een relatief onbekende naam in het Servische voetbal, maar is in opkomst sinds het zo'n tien jaar geleden werd opgekocht door een groot bedrijf. De club heeft zijn zaken sindsdien goed voor elkaar en werd de afgelopen twee seizoenen derde in de competitie.

De wedstrijden in de derde voorronde van de Conference League zijn op 4 en 11 augustus. Twente reist eerst af naar Belgrado en speelt daarna in de Grolsch Veste. Als Twente Cukaricki verslaat, wacht nog een laatste horde in een play-off.