Grote brand op industrieterrein in Beesd, NL-Alert verstuurd

In Beesd is een grote brand uitgebroken op een industrieterrein. Vanwege rookoverlast is in de omgeving een NL-Alert verstuurd. De A2 is in beide richtingen tussen Culemborg en Geldermalsen afgesloten voor verkeer.

Rond 20.45 uur kwam de eerste melding van de brand binnen. Het gaat om een bedrijfsverzamelgebouw. Meerdere eenheden van de brandweer zijn ter plaatse. In de omgeving zijn dikke, zwarte rookwolken te zien.

Ontploffingsgevaar

Volgens de brandweer is sprake van ontploffingsgevaar. Daarom krijgen mensen die in een straal van tweehonderd meter om het pand wonen het advies om binnen te blijven, zegt een woordvoerder tegen Omroep Gelderland. Getuigen melden aan de regionale omroep dat er ontploffingen te horen waren.

Volgens de woordvoerder is niet bekend of bij het uitbreken van de brand nog mensen in het pand aanwezig waren. Ook is voor de brandweer onduidelijk wat er allemaal in het pand ligt. Vanwege de rook adviseert de veiligheidsregio omwonenden om ramen en deuren te sluiten.

De ANWB adviseert automobilisten op de A2 om via de A27 en de A15 om te rijden.